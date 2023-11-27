HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"

THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"

27.11.2023 19:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli fırtına gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Ordu'dan gelen görüntüler sosyal medyada ses getirdi. Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının inme girişimi vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Türkiye, yedi bölgesinde de soğukları tam olarak hissetmeye başladı. Çoğu yerde şiddetli yağışlar nedeniyle seller meydana gelirken vatandaşların gündelik hayatı da olumsuz hava şartlarından dolayı etkilendi.

aaaaBaşlıksız-1

THY UÇAĞININ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde birçok uçak seferi hava şartlarından dolayı ertelenmişti. Özellikle hafta sonu için çok sayıda uyarı yayınlanmıştı. Haftanın ilk günü de şartlar pek değişmedi. Türk Hava Yolları'na ait bir uçak Ordu'da iniş yapmaya çalışırken yürekler ağza geldi.

22

"KAPTAN DELİRME"

İniş yapmak için alçalan uçak havada zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle dengesini kurmakta güçlük çeken uçak, vatandaşlar tarafından fark edilince o anlar kameraya alındı. Korku dolu gözlerle o anları izleyen vatandaşlar, "Kaptan gözünü seveyim delirme", "Bunun inme şansı yok", "Hayatta inemez", "İnersen seni alkışlayacağım" yorumlarında bulundu.

Uçak, kaptanın yoğunun girişimine rağmen inemeyerek pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasını pencereden iten öfkeli kadın hakkında karar!Kocasını pencereden iten öfkeli kadın hakkında karar!
Metin Topuz serbest bırakıldı!Metin Topuz serbest bırakıldı!
Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldıGazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
Ordu uçak thy
En Çok Okunan Haberler
TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

13 milyon dolar 12 metrekarede! Küçük bir odaya sığdı

13 milyon dolar 12 metrekarede! Küçük bir odaya sığdı

Özgür Demirtaş'tan dava ile ilgili dikkat çeken sözler: Ceza verilmeli

Özgür Demirtaş'tan dava ile ilgili dikkat çeken sözler: Ceza verilmeli

Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı

Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.