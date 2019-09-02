TİKA Kırgızistan'daki aile sağlığı merkezini yeniledi

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, yüklenici firma aracılığıyla iki katlı ve 24 odadan oluşan, 54 doktorun görev yaptığı, 40 yıldır hiç bakım görmediği belirtilen aile sağlığı merkezini yenileyerek törenle teslim etti.

Çeçeybayev, Narın kentinde Sağlık İşleri Müdürlüğü binası ile veba gibi bulaşıcı ve öldürücü hastalıklarla mücadele merkezinin yenilenmesi konusunda yardım yapılması için ricada bulundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Çeçeybayev de TİKA'nın ülke genelinde hayata geçirdiği projelerle tanındığını ifade ederek, TİKA'nın sağlık alanındaki projelerini toplumun sağlığına katkı olarak gördüklerini vurguladı.

Fırat, gelecek yıl Narın kentinde ve Jumgal ilçesinde iki kreş açacaklarını, ayrıca Narın'ın Türkiye'deki kardeş belediyeleri Kastamonu ve Etimesgut'un kreş ve park inşa etme planlarını hayata geçireceğini söyledi.

Kayıpov, aile sağlığı merkezinin Türk kardeş devletinin desteği sayesinde yenilendiğine dikkati çekerek, "En büyük zenginlik sağlıktır. Sağlık olmazsa hiçbir gelişme olmaz. Bugün böyle güzel bir binayı teslim almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu da TİKA'nın 1992'den bu yana Kırgızistan Devleti ve halkının yanında olmaya gayret gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin Kırgızistan'da eğitim, sağlık, kültür ve sosyal alanlara yaptığı resmi kalkınma yardımının miktarı bir milyar ABD dolarını geçti. Maddi yardımın ne kadar olduğu çok önemli değil. Önemli olan Türk halkının Kırgız halkını unutmaması. Biz bunu çok önemsiyoruz. Aynı sevgiyi de Kırgız tarafından görmekteyiz. Bunun için devlet büyüklerimize saygı ve teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu'nun At-Başı ilçesine verdiği destek dolayısıyla madalyayla ödüllendirildiği törende Büyükelçi Fırat'ın eşi Vasilika Fırat da merkeze nazar boncuğu hediye etti.