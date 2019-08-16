TİKA'dan Kolombiya'da okul ve sağlık merkezlerine ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın Norte de Santander eyaletinde farklı bölgelerde bulunan 3 okul ve 2 sağlık merkezine teknik ekipman desteği sağladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya’da iç çatışma, terör ve göçmen sorunlarından en çok etkilenen bölgelerde eğitim ve sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanabilmeleri için öğrenciler ve halka Kolombiya Ulusal Ordusu Bütünleşik Harekat ve Kalkınma Birimi iş birliğinde destek sağlandı.

Catatumbo olarak adlandırılan bölgede, ulaşımı oldukça zor ve kaynaklara erişimi son derece kısıtlı olan Mi Linda Infancia, La Angalia ve Vetas Central okullarına eğitici kitap, sözlük, bilgisayar, sıra ve sandalye takımları ile spor ekipmanı temin edildi.

Proje kapsamında Las Mercedes ve Comunidad Bari'de bulunan sağlık merkezlerine ise tekerlekli sandalye, defibrilatör, sedye, mikroskop başta olmak üzere çeşitli sağlık ekipmanı ve tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.

- "Türkiye’den uzanan yardım eli sayesinde öğrenciler iyi koşullarda eğitim alacak"