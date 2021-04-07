TikTok başını yaktı! Twerk dansı yaptı tacı elinden alındı

Papua Yeni Gine Güzeli seçilen Lucy Maino, video paylaşım uygulaması TikTok'ta twerk dansı yaptığı anları paylaştı. Paylaşımın ardından tacı elinden alınan genç kadın için 'iyi bir rol model değilsin' açıklaması yapıldı.

TACİZ MESAJLARI ATILDI

Lucy Maino adındaki kadın, o gün bu gündür yoğun taciz mesajları altında. Söz konusu video silinse de, video çeşitli platformlardan birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak ti'ye alındı.

Papua Yeni Gine'nin kadın futbol takımının eş kaptanı olarak da görev yapan 25 yaşındaki Lucy Maino, eleştirilerin odağında da olsa kendisine destek verenler de yok değildi.

''KADIN DÜŞMANLIĞI YAPIYORSUNUZ''

Genç kadın için bir kullanıcı, ''Eminim bir erkek TikTok videosu yapsaydı, hepimiz ona gülerdik, hatta onu överdik. Ancak bir kadın yaptığında tepki çekiyor ve nefret mesajları yayınlıyorsunuz. Gidilecek yol bu değil. Kadın düşmanlığı yapıyorsunuz” dedi.



