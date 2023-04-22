TikTok'ta eğlenmek için tamamen yabancıyla evlendiler! Bir hafta sonra boşanacaklardı ama...

Pensilvanya yaşayan 26 yaşındaki Danielle Gross, tuhaf bir şekilde evleneceğini her zaman bildiğini ancak daha önce hiç tanışmadığı biriyle evleneceğini asla düşünmediğini paylaştı. Şans eseri karşılaşma, içerik yaratıcısı Gunnar Michels'in kendisiyle evlenecek bir yabancı aradığını söyleyen bir TikTok videosuna denk gelmesiyle ortaya çıktı.

"BİR HAYAT ARKADAŞI ARAMIYORDUM"

2021 yılında pandemide aklına bu fikrin geldiğini söyleyen Gunnar'la evlenmekle ilgilenen tek kişi Danielle değildi. Gunnar, "Pandemi sırasında içerik oluşturmanın ve insanlarla tanışmanın bir yolunu arıyordum. Bir yabancıyla evlenme fikri aklıma geldi. Oldukça vahşiydi. Cidden bir hayat arkadaşı aramıyordum. Daha çok bir hayat deneyimi yaşamak istiyordum pek çok insan da bunu yapmak istedi. Onlara neden benim için uygun olduklarına dair bir video yapmalarını sağladım. Danielle, kendisinin uygun olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Onu gözden kaçırmak zordu.'

"BENİ SEÇMESİNİ SAĞLAYAN BİR İNSAN ORDUSU VARDI"

Danielle, Gunnar'ın evliliği için yarışan binlerce yabancı arasındaydı. Danielle, "Videom viral oldu. Beni seçmesini sağlayan bir insan ordusu vardı.'

"YA SENİ KAÇIRIRSA?"

Gunnar ve Danielle evlenmeden önce FaceTime'dan iki kez konuştu. Gunnar, "Yola çıkana kadar ona evlenme teklifi etmeye geldiğimi söylemedim" dedi. Danielle ekledi: "Yolda olduğunu söylediğinde, "Bu gerçekten oluyor" diye düşündüm. Arkadaşlarımla alışveriş yapıyordum ve sonra birdenbire bana evlenme teklif edildi."

Gunnar, o gece Danielle'in ailesiyle tanıştı. Evliliğe şüpheyle yaklaştılar - ama şimdi çifti destekliyorlar. Danielle, "Annem, "Ya seni kaçırırsa?" dedi.

BİR HAFTA SONRA BOŞANMAYI PLANLIYORLARDI

İlk buluşmalarından iki hafta sonra, Sevgililer Günü'nde evlenmek için Las Vegas, Nevada, ABD'ye bir yolculuğa çıktılar. Gunnar ve Danielle, bir hafta sonra boşanmayı planladıklarını ancak birbirlerini tanıdıkça ilişkilerinin çiçek açtığını itiraf ediyor.

ZAMANLA AŞIK OLDULAR

Mart 2021'de dönüştürülmüş bir ambulansla Amerika'yı baştan başa dolaşmaya başladılar ve şimdi birlikte bir ev satın almak istedikleri ABD'ye yerleştiler.

Danielle şunları söyledi: "Kafamda her zaman, herhangi bir şekilde evlenirsem bunun aptalca bir şey olacağı fikri vardı. Gunnar'ın videosunu gördüğümde 'Bu aptalca bir yol' diye düşündüm. Asıl planımız düğünden bir hafta sonra boşanmaktı ama sonra sohbet ediyorduk ve arkadaş olarak konuşmaya devam edelim diye düşündük ve sonra daha fazlası oldu. "unnar ve ben asla bir barda birbirimize yaklaşmazdık. Diğer insanlar gözlerimizi açtı.'

Bir video yaratıcısı olan Gunnar, "Geriye dönüp baktığımda bir hikaye gibi görünüyor. Gerçek gibi gelmiyor ama kesinlikle oldu. Birbirimizi tanıdıkça gerçekten sağlıklı bir ilişkiye dönüştü"



