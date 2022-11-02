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TikTok'ta paylaştı! 3 yaşındaki kızının kaşlarını ağdayla alan anne tartışmalara neden oldu

02.11.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzde istenmeyen tüyler ağdayla kolayca alınabiliyor. Ancak yüze ağda yapmanın çeşitli zararları bulunuyor. Yüzüne ağda yapacak kişilerin bu zararlar hakkında bilinçli olması gerekiyor. TikTok'ta 3 yaşındaki kızın kaşını ağdayla aldığını paylaşan bir anne büyük tepkiler aldı.

TikTok'ta paylaştı! 3 yaşındaki kızının kaşlarını ağdayla alan anne tartışmalara neden oldu

31 yaşındaki Leah Garcia, TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 3 yaşındaki kızının kaşının ortasını aldı. Garcia, kızı Bliss'in kaşını aldıktan sonra aldığı tepkilere "Umrumda değil! 3 yaşındaki çocuğumun ailemin bana yaptığı gibi tek kaşla dolaşmasına izin vermeden önce hepinizin bana kötü anne demenizi tercih ederim!"dedi. Leah, aldığı tepkilerin ardından ağda yaptırmanın kızının kendi seçimi olduğunu belirtti.

VİDEO SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ

Yayınlanan videoda kaşlarının ortasına ağda yapıldığı sırada Bliss, "Aman anne, bu beni incitti" demesinin ardından Leah "Tamam kızım, şimdi iki kaşın var!"diyor. Paylaşılan bu video milyonlarca izlenerek tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Bliss'in ağda için çok küçük olduğunu düşünürken bazıları ise diğer ebevenylerin de aynısını yapmasını istediklerini belirtti.

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"SANA DAHA SONRA TEŞEKKÜR EDECEK"

Bir diğeri “Belki 7-8 yaşında ama 3 yaşında mı?” dedi. Buna karşılık, bir başkası şöyle cevap verdi: "Ben okul öncesi öğretmeniyim ve bunu her zaman görüyorum. Sana daha sonra teşekkür edecek!" Dördüncüsü şöyle yazdı: “Keşke annem bunu benim için yapsaydı. Kaşlarım ve kollarım için çok zorbalığa uğradım.”

AĞDA YAPTIRMAK BLISS'İN KENDİ SEÇİMİ

Leah o zamandan beri kendisine yöneltilen eleştirilere, kaşlarını ağda yaptırmanın Bliss'in seçimi olduğunu ve onun 'acımasız' zorbaların hedefi olmasını önlemeye yardımcı olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

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ÇOCUKKEN KENDİ KAŞLARINDAN RAHATSIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Today'e şunları söyledi : “Çocukken çok kalın ve koyu kaşlarım vardı ve babamın çocukların böyle şeyler hakkında endişelenmesi gerektiğine inanmadığı için ailemden gizli tıraş ederdim. Anaokulunda bir çocuğun bana 'Kaşların neden bu kadar büyük?' dediğini hatırlıyorum."

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"ÇOCUKLAR ACIMASIZ OLABİLİR"

"Evde 'ağda günlerimiz' var. 'Kim ağda yapmak ister?' diye soruyorum. Kimse Bliss'i tutmuyor - acı içinde çığlık atmıyor. Bu onun seçimi." Anne ayrıca bazı insanların neden eleştirel olduğunu anlayabildiğini, ancak zorbaların kızına bulaşmasını engellemek için yaptığını söyledi. "Eleştiren insanların nereden geldiğini anlıyorum ama çocuklar acımasız olabilir."


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