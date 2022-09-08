TikTok'ta paylaştı: Makyajla bile kapanmayan büyük sivilceleri anında silecek yöntem! Sivilceler nasıl kapatılır?

Sivilcelerin çıkıntılı görünümü makyaj yaparken zorluk yaşanmasına ve sivilcenin tam anlamıyla kapanmamasına neden oluyor. Sivilcenin üzerine hangi ürün sürülürse sürülsün istenilen kapanma sağlanamıyor. Ancak doğru makyaj sırası izlenerek sivilcenizi tamamen kapatmanız mümkün. TikTok hesabı üzerinden sivilcesini kapatma methodunu anlatan Kirsty birçok sosyal medya kullanıcısının bu yöntemi denemesini sağladı.

TRAŞ SONRASI LOSYONU KULLANIN

Kristy, sivilceleri ve izlerini kapatmak için makyaja başlamadan önce traş sonrası losyonu kullanmanızı öneriyor. Sorunlu bölgeye uygulayacağınız bu losyon üzerine süreceğiniz ürünlere yapışacak ve çok daha kapatıcı olmalarını, uzun süre dayanmalarını sağlayacak. Ardından kapatılmak istenen yere yoğun bir kapatıcı uygulayarak çevresine hafifçe yayın. Etrafına yayma işleminin bitmesiyle sivilce üzerine de hafif dokunuşlarla bastırabilirsiniz. Bu adımlardan sonra cilt tonunuza uygun fondöteni uygulayın. Cildinizde sivilce olduğu asla belli olmayacak!



