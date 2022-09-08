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  4. TikTok'ta paylaştı: Makyajla bile kapanmayan büyük sivilceleri anında silecek yöntem! Sivilceler nasıl kapatılır?

TikTok'ta paylaştı: Makyajla bile kapanmayan büyük sivilceleri anında silecek yöntem! Sivilceler nasıl kapatılır?

08.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivilceler, sinek ısırıkları aniden çıkan cilt kusurları oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özellikle özel günlerden önce çıkan bu istenmeyen kusurları kapatmak için çeşitli yollar aranıyor. Ancak makyajla bile istenilen sonuç elde edilemiyor. TikTok'ta paylaşılan makyaj hilesiyle sivilceleri çok kolay bir şekilde kapatmak mümkün.

TikTok'ta paylaştı: Makyajla bile kapanmayan büyük sivilceleri anında silecek yöntem! Sivilceler nasıl kapatılır?

Sivilcelerin çıkıntılı görünümü makyaj yaparken zorluk yaşanmasına ve sivilcenin tam anlamıyla kapanmamasına neden oluyor. Sivilcenin üzerine hangi ürün sürülürse sürülsün istenilen kapanma sağlanamıyor. Ancak doğru makyaj sırası izlenerek sivilcenizi tamamen kapatmanız mümkün. TikTok hesabı üzerinden sivilcesini kapatma methodunu anlatan Kirsty birçok sosyal medya kullanıcısının bu yöntemi denemesini sağladı.

@kirsty.belle spot concealing 101 #makeup #beauty ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

TRAŞ SONRASI LOSYONU KULLANIN

Kristy, sivilceleri ve izlerini kapatmak için makyaja başlamadan önce traş sonrası losyonu kullanmanızı öneriyor. Sorunlu bölgeye uygulayacağınız bu losyon üzerine süreceğiniz ürünlere yapışacak ve çok daha kapatıcı olmalarını, uzun süre dayanmalarını sağlayacak. Ardından kapatılmak istenen yere yoğun bir kapatıcı uygulayarak çevresine hafifçe yayın. Etrafına yayma işleminin bitmesiyle sivilce üzerine de hafif dokunuşlarla bastırabilirsiniz. Bu adımlardan sonra cilt tonunuza uygun fondöteni uygulayın. Cildinizde sivilce olduğu asla belli olmayacak!

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