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  4. TikTok trendi “BORG”, öğrencileri hastanelik etti... Olay yerine 28 ambulans geldi

TikTok trendi “BORG”, öğrencileri hastanelik etti... Olay yerine 28 ambulans geldi

06.03.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de TikTok trendi “BORG” öğrencileri hastanelik etti. Massachusetts Üniversitesi'nde düzenlenen bir partide, sosyal medya platformu "TikTok"ta trend olan bir alkol karışımını tüketen öğrenciler, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen 28 ambulans aşırı alkolden zehirlenen öğrencileri hastaneye sevk etti. Polisin ise reşit olmadan alkol tüketen 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

TikTok trendi “BORG”, öğrencileri hastanelik etti... Olay yerine 28 ambulans geldi

ABD'deki Massachusetts Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından düzenlenen parti hastanede bitti. Öğrencilerin sosyal medya platformu TikTok'ta trend olan alkol karışımı “BORG” tüketimi sonucu zehirlendiği ortaya çıktı.

28 AMBULANS ÖĞRENCİLERİ HASTANEYE SEVK ETTİ

Olay yerine gelen 28 ambulans, aşırı alkolden zehirlenen öğrencileri hastaneye sevk etti.

tiktok

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Amherst İtfaiye Departmanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, zehirlenen öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, reşit olmadan alkol tüketen 2 kişiyi de gözaltına aldı. (İHA)

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