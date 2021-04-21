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TikTok videosu çekmek istedi, ölümle burun buruna geldi!

21.04.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaya çıkan görüntüler gerçekten de yürekleri ağızlara getirecek cinstendi. TikTok fenomeni için yetkililer devreye girdi.

TikTok videosu çekmek istedi, ölümle burun buruna geldi!

TikTok videosu çekerken ölümle burun buruna gelen çok fazla kişi oldu. Kimileri uçurumdan düşme tehlikesi yaşarken kimileri ise hafif sıyrıklarla durumu atlatabildi. Ancak Mısır’da yaşanan bir olay bu kadar da olmaz dedirtti. Bir TikTok fenomeni rayların üzerine yatıp video çekti.

RAYLARA UZANDI, TRENİN ALTINDA KALDI

Tren raylarına uzanan TikTok fenomeni üzerinden tren geçerken arkadaşları tarafından videoya alındı. Hemen aşağıya sizler için bu videoyu bıraktık. Videoda çok ilginç ayrıntılar var. Bildiğiniz üzere tren raylarında paralel iki demir çubuk bulunuyor. Bu genç 2 demir çubuğun ortasına uzanarak trenin üzerinden geçmesine izin verdi.

Video milyonlarca görüntüleme aldı. Hatta bu konu ülke gündemine oturdu. Mısır Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan açıklamalara göre videodaki kişiler tespit edilerek tutuklanma evresine geçildi. Yani daha fazla beğeni almak isterken hiç beklemedikleri sorunlarla karşı karşıya kaldılar.

TİKTOK ÇEKMEK İÇİN HAYATIYLA KUMAR OYNADI

TikTok videosu çeken bu genç trenin boşluğuna denk geldiği için şanslıydı. En ufak bir demir çıkıntı bile bu gencin paramparça olmasına yeterliydi. Bu nedenle çektiği videonun son derece tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Mısır’da yaşanan tren kazaları sonucunda birçok kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine böyle bir video çekilmesi işin boyutunu değiştirdi.

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Sosyal medya fenomenleri daha fazla beğeni kazanmak için çok ilginç işlere kalkışabiliyor. TikTok gibi platformlar ise bu tür videolar çekilmemesine yönelik pek çok şekilde uyarılar yapıyorlar.

İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz

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