TikTok yeni müzik temalı filtrelerle karşımızda

TikTok, platformuna daha fazla etkileşim vadeden yeni müzik temalı filtreler ekliyor. Özelliklere TikTok’un Yaratıcı Efektler bölümündeki özel Müzik sekmesinden erişebilirsiniz. Uygulamada, gökyüzünde birkaç gezegenle birlikte mor bir arka plan karşınıza çıkıyor. Orta plandaki çokgen bir manzara müziğin ritmine göre titreşiyor. Platformun müdavimleri yeni filtreleri yüksek ihtimalle sevecek. Filtre, TikTok’un müzik kütüphanesindeki tüm seslerle çalışıyor ve küresel olarak tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. İnsanların filtreyi kullanmaya başladığını uygulamada görebilirsiniz.

TIKTOK'A BEŞ YENİ EFEKT GELİYOR

TikTok, önümüzdeki haftalarda beş yeni efekt daha sunacak. Bunlardan biri, hareketsiz görüntüleri bir şarkının ritmine senkronize etmenize olanak sağlayacak. Bir diğeri, video geçişlerine animasyonlu metin katmanları eklemenize izin verecek. Sonra, muhtemelen yeni filtrelerin en havalısı olan Müzik Makinesi var. Bu, şarkılarınızı davul vuruşlarından ve diğer seslerden oluşturmanıza olanak tanıyacak. Ayrıca bir BPM kaydırıcısı ve beş tek vuruşlu efekt mevcut olacak.