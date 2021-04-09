HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TikTok yeni müzik temalı filtrelerle karşımızda

TikTok yeni müzik temalı filtrelerle karşımızda

09.04.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok, daha fazla etkileşim vadeden yeni müzik temalı filtreler sunuyor. Bunlardan ilki olan Müzik Görselleştirici şu anda kullanıma hazır. Filtre, bir şarkının ritmine göre filtreyi canlandıracak gerçek zamanlı vuruş izleme yazılımı içeriyor.

TikTok yeni müzik temalı filtrelerle karşımızda

TikTok, platformuna daha fazla etkileşim vadeden yeni müzik temalı filtreler ekliyor. Özelliklere TikTok’un Yaratıcı Efektler bölümündeki özel Müzik sekmesinden erişebilirsiniz. Uygulamada, gökyüzünde birkaç gezegenle birlikte mor bir arka plan karşınıza çıkıyor. Orta plandaki çokgen bir manzara müziğin ritmine göre titreşiyor. Platformun müdavimleri yeni filtreleri yüksek ihtimalle sevecek. Filtre, TikTok’un müzik kütüphanesindeki tüm seslerle çalışıyor ve küresel olarak tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. İnsanların filtreyi kullanmaya başladığını uygulamada görebilirsiniz.

TIKTOK'A BEŞ YENİ EFEKT GELİYOR

TikTok, önümüzdeki haftalarda beş yeni efekt daha sunacak. Bunlardan biri, hareketsiz görüntüleri bir şarkının ritmine senkronize etmenize olanak sağlayacak. Bir diğeri, video geçişlerine animasyonlu metin katmanları eklemenize izin verecek. Sonra, muhtemelen yeni filtrelerin en havalısı olan Müzik Makinesi var. Bu, şarkılarınızı davul vuruşlarından ve diğer seslerden oluşturmanıza olanak tanıyacak. Ayrıca bir BPM kaydırıcısı ve beş tek vuruşlu efekt mevcut olacak.

TikTok'un en çok kazananları belli oldu!TikTok'un en çok kazananları belli oldu!

Yeni filtreler oldukça küçük eklemeler. Uygulamayı kökten değiştirecek özelliklere sahip şeyler değil. Ancak müziğin platformun kimliği için ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, özelliklerin popülerleşmesi zaman almayacaktır.

Mobil bölümünü kapatan LG hangi alanda yatırım yapacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamadıFacebook ve Instagram'a erişim sağlanamadı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.