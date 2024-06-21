HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Timur Cihantimur’un avukatları hakime yalvardı! ‘Cezaevinde intihara teşebbüs etti, çırılçıplak soydular…’

Timur Cihantimur’un avukatları hakime yalvardı! ‘Cezaevinde intihara teşebbüs etti, çırılçıplak soydular…’

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
21.06.2024 08:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un ABD’deki yargılanmasına devam edilirken mahkemede yaşananlara ilişkin çok konuşulacak detaylar ortaya çıktı. Cihantimur’un avukatlarının hakime “yalvarıyorum size bu genç adamı serbest bırakın!” dediği öğrenildi. Öte yandan Cihantimur'un kaldığı cezaevinde intihara teşebbüs ettiği ve kendisine yeniden zarar vermesini engellemek için de üzerinin çırılçıplak soyulduğu belirtildi.

Timur Cihantimur’un avukatları hakime yalvardı! ‘Cezaevinde intihara teşebbüs etti, çırılçıplak soydular…’

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılamada tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD’deki duruşmadan ise çok ilginç detaylar ortaya çıktı.

Cihantimur’un avukatlarının sanığın serbest bırakılması için adeta hakime yalvardıkları belirtildi. Öte yandan Timur Cihantimur’un avukatı intihara teşebbüs ettiği ve kendisine yeniden zarar vermesini engellemek için de üzerinin de çırılçıplak soyulduğu belirtildi.

2

‘YALVARIYORUM SİZE SERBEST BIRAKIN’

Gazeteci Emrullah Erdinç de duruşmada yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla şu şekilde anlattı:

“Timur Cihantimur’un yargılandığı duruşmada neler yaşandığını çok kısa özetleyebilirim aslında size! Cihantimur’un avukatı şöyle bir cümle kullandı hakime; “yalvarıyorum size bu genç adamı serbest bırakın! Yalvarıyorum size bu genç adamı kefaletle bırakın biz kaçmayacağının garantisini sizlere veriyoruz” konuşmasını gerçekleştirdi. Onun karşılığında ABD Adalet Bakanlığı’nın da bu dava için atamış olduğu bir avukat vardı. Buraya baktığımızda da gerçekten de en güzel şekilde iddia makamı olarak Türkiye’yi savundu diyebiliriz.

“BABASI ÇOK GÜÇLÜ ÇOK PARASI VAR! KAÇACAKLARDIR!”

O da şu şekildeydi: “Bu kişiler kaçmaya meyillidir. Her zaman da kaçacaklardır. Daha öncesinde Annesi ile kaçıyordu. Şimdi de babası çok güçlü çok parası var. Babası sahip olduğu bu para ile birlikte çok rahat bir şekilde kaçırabilir.” Avukatın savunması da bu şekilde oldu ve daha doğrusu karşı tarafın savunmasını bu şekilde çökertti diyebiliriz.

3

“TİMUR CİHANTİMUR İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ”

Timur Cihantimur’un avukatı önce söz aldı ve geçen duruşmada olduğu gibi yine cezaevi koşullarından bahsetti. Özellikle şöyle bir cümle kurarak savunmasına başladı: “Genç adam 3 gündür tecrit ediliyor. İntihara teşebbüs etti. İlaçlarını alamıyor ve farklı ilaçlar verdiler. O ilaçlar da kendisine alerji yaptı durumu iyi değildi.”

Bulunduğu cezaevi koşullarının da ne kadar kötü olduğundan bahseden avukat kendisinin hem şiddet hem de intihara teşebbüs olaylarından kaynaklanarak cezaevi hakkında da yani ıslah evi hakkında da işlem başlatılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı da bu talebi yerinde buldu hemen bu tutukevi ile ilgili de bir soruşturma başlatılacağını söyledi.

“BOSTON’DA EVLERİ VAR! HER TÜRLÜ GARANTİYİ VERİYORUZ”

Sonrasına da yine konuşmalarına devam etti avukat ve kurgusu şu şekildeydi “Bu çocuk annesi üzerinden kaçtı ve aslında kaçma niyeti hiçbir zaman olmadı. Buraya geldi eğitim hayatına devam edecekti okul tuttular ve yerleşti buraya. Eğitim hayatına devam etmek istiyor” diye belirttiler. Ve babası ile ilgili ekonomik durumunun çok iyi olduğunu babası istediğiniz zaman istediğiniz kefaleti buraya ödeyebileceğini ve Boston’da iki evinin bulunduğunu söyleyerek ben her türlü garantiyi size veriyorum kesinlikle kaçmayacaktır diye belirtti.

4

“TÜRKİYE’YE İADE EDİLİRSE CAN GÜVENLİĞİ YOK”

Daha sonrasında konuşmaya diğer avukat devam etti ve sanık Türkiye’ye eğer iade edilirse hem cezaevi koşulunda hem de normal hayatında bu çocuğun artık can güvenliği yoktur. Hem de ABD vatandaşıdır. Can güvenliğini korumamız için kesinlikle burada kalması gerekiyor.”

Eylem Tok'tan sonra oğlu da hakim karşısında! Karar verildi Eylem Tok'tan sonra oğlu da hakim karşısında! Karar verildi

Express

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildiBakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
'Pavyonda 4 erkeği birbirine düşüren 'Afet' erkek çıktı' iddiası sosyal medyayı salladı! Gerçek sonradan ortaya çıktı'Pavyonda 4 erkeği birbirine düşüren 'Afet' erkek çıktı' iddiası sosyal medyayı salladı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Malatya'da düğünde kan aktı! Silahla dehşet saçtıMalatya'da düğünde kan aktı! Silahla dehşet saçtı
Anahtar Kelimeler:
mahkeme duruşma abd Eylem Tok
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da büyük yangın! 5 ölü, 10'u ağır 44 yaralı

Diyarbakır'da büyük yangın! 5 ölü, 10'u ağır 44 yaralı

Nemden şehir görünmedi! Birçok ilden peş peşe geldi... Rekor ölçüm

Nemden şehir görünmedi! Birçok ilden peş peşe geldi... Rekor ölçüm

Hakimle yasak aşk yaşayan iş adamı tüm detayları anlattı: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Hakimle yasak aşk yaşayan iş adamı tüm detayları anlattı: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Bakan Koca "Türkiye'de bir ilk" sözleriyle duyurdu! O ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Bakan Koca "Türkiye'de bir ilk" sözleriyle duyurdu! O ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.