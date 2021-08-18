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Tinder kimlik doğrulama özelliğini getiriyor

18.08.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tinder, uygulamanın şu anda yalnızca Japonya’da kullanılabilen bir özelliği olarak öne çıkan kimlik doğrulamasını tüm kullanıcıları tarafından erişilebilir hale getirmeyi planlıyor.

Tinder kimlik doğrulama özelliğini getiriyor

İnternette güvenilirlik son zamanların en önemli konularından. Sosyal medyada tanıştığınız bir insan gerçek hayatta aslında o kişi çıkmayabiliyor. Özellikle tanışma uygulamalarında sıkça rastlanan bu durum için Tinder bir çözüm bulmuş olabilir. Uygulamaya kimlik doğrulama özelliği geliyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK BAŞLAYACAK

“Önümüzdeki çeyreklerde” kullanıma sunulması beklenen bu güncellemenin nasıl çalışacağına dair şimdilik birkaç ayrıntıya sahibiz. Tinder yaptığı açıklamada, kimlik doğrulamasının “gönüllü olarak başlayacağını” duyurdu. Özellik için “her ülkede hangi belgelerin en uygun olduğu” gibi detaylar geliştirilecek.

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Tinder yöneticileri, kimlik doğrulamanın “karmaşık ve nüanslı” bir sorun olabileceğinin farkında. Bazı kullanıcılar, gerçek dünyadaki kimliklerini çevrimiçi bir platformla paylaşmıyor veya paylaşmak istemiyor. Şirket, yaklaşımının “adil” olmasını sağlamak için çeşitli uzmanlarla çalıştığını söyledi.

Kimlik doğrulama, kullanıcılara potansiyel eşleşmelerinin kimliği konusunda güvence vermeyi amaçlayan ve başka özellikler ekleyen flört uygulamasının en son güvenlik güncellemesi olacak. Şirket ayrıca kendi fotoğrafını kullanmayan insanları tespit edeceği bir özellik daha geliştirdi. Tinder’ın ana şirketi Match Group, bu yılın başlarında arka plan kontrol platformu Garbo ile ortaklık kurdu. Analistler, bu tarz uygulamalarda güvenliğin artırılmasının kullanıcı deneyimi açısından oldukça yararlı olacağı düşünülüyor.

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