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  4. TIR arkadan biçe biçe geldi! TEM'de zincirleme kaza... 10 araca çarparak durdu: 5 yaralı

TIR arkadan biçe biçe geldi! TEM'de zincirleme kaza... 10 araca çarparak durdu: 5 yaralı

26.06.2024 09:47
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26.06.2024 09:47
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TEM Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde otoyolda ilerleyen TIR'ın şoförü bir anda kontrolü kaybetti ve önündeki araçlara çarpmaya başladı. 10 araca çarpan TIR güçlükle dururken, zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Otoyolda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'daki korkunç kaza, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevki Ankara istikametinde saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre TIR'ın şoförü, otoyolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, önünde ilerleyen araçlara çarpmaya başladı.

10 ARACA ÇARPARAK DURDU

10 araca çarpan TIR, bariyerlere çarparak durabildi. Zincirleme kazada çarpmanın etkisiyle bazı araçlar yan yattı.

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YARALILAR VAR

Araçlarda ağır hasar oluşurken kazada 5 kişi yaralandı.

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Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zincirleme kazada yaralanan 5 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri de Ankara yönünde, araçların geçişini tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. TEM Otoyolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken kazaya karışan araçların olay yerinde kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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"TIR ARKADAN BİÇE BİÇE GELİYORDU"

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, Haluk Dertli, "Yolda ilerlerken arkada küt küt sesler gelmeye başladı. Baktım ki TIR arkadan biçe biçe geliyor. Biz kendimizi sağa attık, TIR kendisini anca durdurabildi. Çok şükür can kaybı yok. Bir kadın belini tutuyordu, bir kişiyi ambulans alıp götürdü. Bir otomobilde çocuklu aile vardı, onlarda bir sıkıntı yoktu. TIR şoförü şoktaydı. Freninin patladığını söyledi" diye konuştu.

ASDA

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

TIR, önce 10 araca ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken otoyolda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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