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Tiran'dan gelen yolcular depremi anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:54 | Son Güncelleme

Tiran'dan gelen yolcular depremi anlattı

İSTANBUL (AA) - Uçakla İstanbul'a gelen yolcular, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem sırasında yaşadıklarını paylaştı.

Tarifeli uçakla İstanbul’a dönen yolculardan Hasan Cumhur Bandaççıoğlu, havalimanında basın mensuplarına fuar için Tiran’da bulunduğu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce deprem yaşamış biri olarak gerçekten çok ürkütücüydü. Kaldığımız otelde 22 Türk vardı, yaralanan yoktu ama çok büyük bir deprem yaşadık ve korktuk. Programımız bittiği için döndük. Dün gece de çok sayıda artçı oldu. Allah ülkemizi böyle bir depremden korusun. Aynı şiddette bir depremin İstanbul’da olduğunu düşünemiyorum bile. Tiran’da birçok kişinin arabalarında ve meydanlarda uyuduğunu gördük. Kimileri lobide uyudu."

- "Çok korkutucuydu"

Afrika'ya gitmek üzere aktarmalı olarak İstanbul'a gelen Tiran'da otel işletmeciliği yapan Mirjana Kuka ise uyuduğu sırada depreme yakalandığını belirterek, "Salladığını hissettim ama rüyada olduğumu sandım. 25 dakika sonra her şey sallanmaya başladı. Bizim için bir şoktu. Hareket edemedik, çünkü 20'den fazla sarsıntı oldu. Çok kötüydü. Oğlum 'anne neredesin?' diye sordu. Ben de 'hareket etme' dedim. Çok korkutucuydu. 4 kattaydım. Sonrasında hemen aşağı indik. Bütün Tiran halkı dışarıdaydı. 3 saat sonra evlere döndük." diye konuştu.

Kuka, Tiran'da depremden korktuğu için balkondan atlayan bir kişinin hayatını kaydettiğini ifade ederek, "Birçok bina, annemin yaşadığı dahil olmak üzere zarar gördü. İnsanlar halen evlere dönmedi. Dün gece de sallandık. Halen depremin etkisindeyim. Dün gün boyunca artçılar oldu, kimse evlerine giremedi. Olanlardan dolayı üzgünüm." ifadelerin kullandı.

Kuka, depremin hemen ardından Arnavutluk'a yardım eli uzatan ilk ülke olması dolayısıyla Türk halkına ve devlet yöneticilerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem Dıraç Tiran

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