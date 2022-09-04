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Tırnak kırılmalarından şikayetçiyseniz bu yöntemleri deneyin! Tırnaklarınızı güçlendirecek etkili yöntemler

04.09.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnakların görünüşü kadınlar için oldukça önem taşıyor. Özenle uzatılan tırnakların kırılması can sıkıcı durumlara neden olabiliyor. Tırnakların kırılmasını önlemek için uygun bakımları uygulamak gerekiyor. Tırnaklarımı ne yaparsam yapayım sertleştiremiyorum diyorsanız evde uygulayacağınız basit yöntemler ile tırnak kırılmalarına son verebilirsiniz.

Tırnak kırılmalarından şikayetçiyseniz bu yöntemleri deneyin! Tırnaklarınızı güçlendirecek etkili yöntemler

Tırnaklar hem dışarıdan gelen etkenler hem de vitamin eksikliği nedeniyle sıklıkla kırılıyor. Tırnakları özenle uzattıktan ve istediğimiz şekli verdikten sonra kırılması oldukça üzücü olabiliyor. Tek kırık tırnak bile diğer tırnakların görünüşünü etkiliyor. Bu durumu yaşamamak için tırnak bakımına dikkat etmek önem taşıyor. Tırnaklarınızın güçlenmesi için pahalı ürünler kullanmanıza gerek yok! Evde bulunan doğal malzemeler ile tırnaklarınızı çok daha güçlü hale getirebilirsiniz.

TIRNAKLARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

BİYOTİN İÇEREN YİYECEKLER YİYİN

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Düzenli olarak biyotin içeren yiyecekler tüketmek, tırnaklarınızı doğal olarak güçlendirmenin mükemmel bir yoludur. Bu B vitamini türü, vücudun yiyecekleri enerjiye dönüştürmesini sağlar ve ayrıca güçlü tırnaklar ve saçlar oluşturmaya yardımcı olur. Hatta, Weill Cornell Medicine tarafından yapılan bir çalışma, günlük biyotin takviyelerinin tırnak gücünü sadece birkaç hafta içinde arttırabileceğini öne sürmektedir. Bira mayası, pişmiş yumurta, sardalya, kuru yemiş ve türevleri, tam taneli tahıllar, baklagiller, karnabahar, muz, mantar yüksek biyotin içeren gıdalardır.

NEMLENDİRMEYİ ATLAMAYIN

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Tırnakları ve etrafındaki etleri sık sık nemlendirmek tırnakları besler ve nemi hapsederek hasarlardan korunmasına yardımcı olur. Ayırca yeterli nemi sağlanan tırnak etleri yumuşayarak tırnakların hızlı uzamasına da yardımcı olur.

OJE SÜRMEYE ARA VERİN

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Kısa tırnakları güzelliştirmenin en kolay yollarından olan jel ve akrilik tırnakları arka arkaya yaptırmadığınızdan emin olun. Bu tırnaklar kendi tırnaklarınızın üzerinde uzun süreler kaldığı için hava almalarını engelleyerek soyulmalara neden olabilir. Bu yüzden ikinci bir işlemi yaptırmadan önce birkaç gün ara vererek tırnaklarınızın hava almasını sağlamakta fayda var. Tabii aynı şey ojeler için de geçerli. Ojenizi temizledikten sonra yenisini sürmeden 1-2 gün ara vermeyi ihmal etmeyin.

SÜT KULLANIN

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Sütten alacağınız ekstra kalsiyum ile tırnaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Bir kaseye biraz ılık süt dökün ve tırnaklarınızı batırın. 5-10 dakika beklemeye bırakın. İsterseniz karışıma ilave protein olarak bir yumurta ekleyebilirsiniz. Bu tedavi tamamen doğaldır ve her gün tekrarlayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI İLE BAKIM YAPIN

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2 çay kaşığı zeytinyağıyla 10 dakika boyunca tırnaklarınıza nazikçe masaj yapın. Bu yağ, kalsiyum emilimine yardımcı olur ve kemik mineralizasyonunu ve kireçlenme sürecini iyileştirir.

BADEM YAĞI VE LİMON SUYU KULLANIN

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1 yemek kaşığı badem yağını biraz limon suyuyla karıştırıp ellerinize ve tırnaklarınıza sürün. 2 dakika bekletin, sonra durulayın. Badem yağı, tırnakları besleyen ve kırılmalarını önleyen antioksidanlar ve besinler içerir.

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