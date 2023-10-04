Tiroid uyarıcı hormon (TSH) testi nedir? TSH düşüklüğü neden olur?

Tiroid uyarıcı hormon (TSH) testi tiroid bezinin çalışmasını değerlendirmek için kullanılan bir kan testidir. Bu test hipotalamus ve hipofiz bezinin kontrolü altında olan tiroid bezinin hormon üretimini düzenleyen bir hormon olan TSH'nin seviyesini ölçer. TSH tiroid bezine gönderilen bir sinyaldir ve tiroid bezini daha fazla veya daha az tiroid hormonu üretmeye teşvik eder. TSH testi tiroid bezinin işlevini değerlendirmek, tiroid bezinin aşırı veya yetersiz çalışıp çalışmadığını belirlemek veya tiroid hastalıklarını teşhis etmek için kullanılır.

TSH tiroit uyarıcı hormonun kısaltmasıdır. Tiroit uyarıcı hormon hipofiz bezi tarafından üretilen ve tiroit bezinin çalışmasını düzenleyen bir hormondur. TSH tiroit bezine tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) hormonları üretmesi için sinyal verir. TSH seviyeleri tiroit bezinin ne kadar aktif olduğunu gösterir.

TSH seviyeleri yüksekse tiroit bezinin yeterince aktif olmadığı anlamına gelir. Bu durum hipotiroidizm olarak adlandırılır. TSH seviyeleri düşükse tiroit bezinin çok aktif olduğu anlamına gelir. Bu durum hipertiroidizm olarak adlandırılır. TSH yüksekliği veya düşüklüğü olan kişiler doktorlarına danışmalıdır. Doktor TSH seviyesinin nedenini belirlemek için daha fazla test yapabilir ve uygun tedaviyi planlayabilir. TSH seviyesini etkileyebilecek faktörler şunlardır:

Yaş ilerledikçe TSH seviyeleri yükselir.

Kadınlarda TSH seviyeleri erkeklere göre daha yüksektir.

Hamilelik sırasında TSH seviyeleri yükselir.

Bazı ilaçlar TSH seviyesini etkileyebilir.

Tiroit bezi hastalıkları TSH seviyesini etkileyebilir.

TSH testi nedir?

TSH (Tiroit Stimülan Hormon) testi tiroid bezinin işlevini değerlendirmek için kullanılan bir kan testidir. Tiroit bezinin vücut metabolizmasını düzenleyen hormonları üretmesi ve salgılaması görevine sahip olduğu bilinmektedir. TSH testi tiroit fonksiyonlarının normal olup olmadığını ve tiroit hastalıklarının teşhisinde ve izlenmesinde önemli bir rol oynar.

TSH testi tiroit bezinin aşırı aktif olduğu hipertiroidizm veya tiroit bezinin yetersiz çalıştığı hipotiroidizm gibi tiroit hastalıklarını teşhis etmekte kullanılır. Ayrıca bu test tiroit hastalıklarının tedavi edilip edilmediğini ve tedavi sırasında tiroit hormonlarının düzgün bir şekilde regüle edilip edilmediğini izlemek için de kullanılabilir.

TSH düşüklüğü neden olur?

TSH düşüklüğü tiroit bezinin çok aktif olması anlamına gelir. Bu durum hipertiroidizm olarak adlandırılır. TSH düşüklüğünün birçok nedeni olabilir. En yaygın nedenler şunlardır:

Graves hastalığı: Graves hastalığı tiroit bezinin otoimmün bir hastalığıdır. Bu hastalıkta, bağışıklık sistemi tiroit bezine saldırarak tiroit hormonlarının üretimini artırır.

Graves hastalığı tiroit bezinin otoimmün bir hastalığıdır. Bu hastalıkta, bağışıklık sistemi tiroit bezine saldırarak tiroit hormonlarının üretimini artırır. Tiroit nodülü: Tiroit nodülü tiroit bezinde oluşan bir şişliktir. Bazı tiroit nodülleri, tiroit hormonlarının üretimini artırabilir.

Tiroit nodülü tiroit bezinde oluşan bir şişliktir. Bazı tiroit nodülleri, tiroit hormonlarının üretimini artırabilir. Tiroidit: Tiroidit tiroit bezinin iltihaplanmasıdır. Tiroidit, tiroit hormonlarının üretimini artırabilir.

Tiroidit tiroit bezinin iltihaplanmasıdır. Tiroidit, tiroit hormonlarının üretimini artırabilir. Tiroit hormonu içeren ilaçlar: Bazı ilaçlar tiroit hormonları içerir. Bu ilaçlar, TSH seviyesini düşürebilir.

Bazı ilaçlar tiroit hormonları içerir. Bu ilaçlar, TSH seviyesini düşürebilir. Hamilelik: Hamilelik sırasında plasenta TSH seviyesini düşüren hormonlar üretir.

Hamilelik sırasında plasenta TSH seviyesini düşüren hormonlar üretir. İyot eksikliği: İyot tiroit hormonlarının üretimi için gerekli bir mineraldir. İyot eksikliği, tiroit hormonlarının üretimini azaltabilir ve TSH seviyesini yükseltebilir.

TSH düşüklüğü olan kişiler doktorlarına danışmalıdır. Doktor, TSH seviyesinin nedenini belirlemek için daha fazla test yapabilir ve uygun tedaviyi planlayabilir. TSH düşüklüğü olan kişilerde bazı belirtiler görülebilir. Tiroid düşüklüğü belirtileri:

Kilo verme

Sinirlilik

Uykusuzluk

Aşırı terleme

Kalp çarpıntısı

Ellerde titreme

Dışkılama düzensizlikleri

Kas zayıflığı

Saç dökülmesi

Cilt kuruluğu

TSH düşüklüğü kaç olursa tehlikeli?

TSH düşüklüğü tiroit bezinin normalden daha fazla tiroit hormonu üretmesidir. TSH seviyeleri 0,4 mU/L'nin altındaysa TSH düşüklüğü olarak kabul edilir. Eğer kalp çarpıntısı, ellerde titreme, sinirlilik, uykusuzluk, aşırı terleme, ishal ya da kabızlık, saç dökülmesi, cilt kuruluğu ve kas zayıflığı gibi TSH düşüklüğü belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktora görünmeniz gerekir. TSH seviyeleri 0,1 mU/L'nin altındaysa ciddi hipertiroidizm olarak kabul edilir. Bu durumda aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:

Tiroid fırtınası: Tiroid fırtınası, tiroit hormonlarının aşırı üretiminin neden olduğu yaşamı tehdit eden bir durumdur.

Tiroid fırtınası, tiroit hormonlarının aşırı üretiminin neden olduğu yaşamı tehdit eden bir durumdur. Kalp krizi

İnme

Kalıcı kalp hasarı

TSH düşüklüğü tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Graves hastalığı olan kişilerde antitiroid ilaçlar kullanılır. Tiroid nodülü veya tiroitit olan kişilerde cerrahi veya radyoaktif iyot tedavisi gerekebilir. Tiroit hormonu içeren ilaçlar kullanan kişilerde bu ilaçların dozunun azaltılması veya değiştirilmesi gerekebilir.

TSH düşüklüğü vücutta neler yapar?

TSH düşüklüğü tiroit bezinin normalden daha fazla tiroit hormonu üretmesidir. Tiroit hormonları, metabolizma, büyüme ve gelişme gibi birçok vücut fonksiyonu için gereklidir. TSH düşüklüğü, bu hormonların aşırı üretimine neden olarak vücutta aşağıdaki değişikliklere yol açabilir:

Metabolizma hızlanır: Tiroit hormonları metabolizmayı hızlandırır. TSH düşüklüğü durumunda, metabolizma çok hızlı çalışarak kilo kaybına, ısıya karşı tahammülsüzlüğe ve terlemeye neden olabilir.

Tiroit hormonları metabolizmayı hızlandırır. TSH düşüklüğü durumunda, metabolizma çok hızlı çalışarak kilo kaybına, ısıya karşı tahammülsüzlüğe ve terlemeye neden olabilir. Kalp atış hızı artar: Tiroit hormonları kalp atış hızını hızlandırır. TSH düşüklüğü durumunda, kalp atış hızı çok hızlı çalışarak çarpıntıya ve düzensiz kalp atışlarına neden olabilir.

Tiroit hormonları kalp atış hızını hızlandırır. TSH düşüklüğü durumunda, kalp atış hızı çok hızlı çalışarak çarpıntıya ve düzensiz kalp atışlarına neden olabilir. Kas zayıflığı olur: Tiroit hormonları kasların normal çalışması için gereklidir. TSH düşüklüğü durumunda, kaslar zayıflayarak güçsüzlüğe ve yorgunluğa neden olabilir.

Tiroit hormonları kasların normal çalışması için gereklidir. TSH düşüklüğü durumunda, kaslar zayıflayarak güçsüzlüğe ve yorgunluğa neden olabilir. Sinirlilik ve huzursuzluk olur: Tiroit hormonları merkezi sinir sisteminin uyarılmasını sağlar. TSH düşüklüğü durumunda, sinirlilik, huzursuzluk ve uykusuzluk görülebilir.

Tiroit hormonları merkezi sinir sisteminin uyarılmasını sağlar. TSH düşüklüğü durumunda, sinirlilik, huzursuzluk ve uykusuzluk görülebilir. Saç dökülmesi olur: Tiroit hormonları saç büyümesini destekler. TSH düşüklüğü durumunda, saç dökülmesi görülebilir.

Tiroit hormonları saç büyümesini destekler. TSH düşüklüğü durumunda, saç dökülmesi görülebilir. Cilt kurur: Tiroit hormonları cildin nemlenmesini sağlar. TSH düşüklüğü durumunda, cilt kuruyabilir.

TSH değeri kaç olursa ilaca başlanır?

TSH değeri 0,1 mU/L'nin altında olan kişilerde tedavi hemen başlatılır. Bu durumda antitiroid ilaçlar veya radyoaktif iyot tedavisi kullanılabilir. TSH değeri 0,4 mU/L'nin altında olan kişilerde doktor tarafından tedaviye karar verilir. Tedavi altta yatan nedene bağlıdır. Graves hastalığı olan kişilerde antitiroid ilaçlar kullanılır. Tiroid nodülü veya tiroitit olan kişilerde cerrahi veya radyoaktif iyot tedavisi gerekebilir. Tiroit hormonu içeren ilaçlar kullanan kişilerde bu ilaçların dozunun azaltılması veya değiştirilmesi gerekebilir.

T3, T4 normal TSH düşükse ne olur?

T3 ve T4 hormonları normalken TSH düşükse bu durum subklinik hipertiroidizm olarak adlandırılır. Subklinik hipertiroidizm tiroid bezinin normalden daha fazla tiroit hormonu ürettiği ancak bu hormonların kanda yüksek seviyelere ulaşmadığı bir durumdur. Subklinik hipertiroidizmin belirtileri genellikle hafiftir ve fark edilmeyebilir. Subklinik hipertiroidizm tedavi edilmezse aşağıdaki sorunlara yol açabilir:

Kalp hastalığı

Kemik erimesi

Osteoporoz

Göz sorunları

Tiroid fırtınası

T3 ve T4 hormonları normalken TSH düşükse bunun nedeni aşağıdaki nedenlerden biri olabilir: