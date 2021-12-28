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TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları! Görevli hemen müdahale etti…

28.12.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un tanıtımında İHA muhabirinin canlı yayında yaptığı harekete görevlinin müdahalesi canlı yayına yansıdı. İhlas Haber Ajansı muhabiri Uğur Uslubaş, bagajı açtığı için görevliden böyle uyarı aldı. İşte o anlar...

Sosyal medya İHA muhabirinin TOGG tanıtımında yaşadığı zor anları konuşuyor. Gemlik'teki fabrikada yerli otomobil TOGG'un çalışmaları devam ederken fuar tanıtımı da dün gerçekleştirildi. TOGG'un özelliklerini canlı yayında anlatan Muhabir Uslubaş, bagajı izinsiz bir şekilde açınca görevlinin tepkisiyle karşılaştı.

TOGG ceosu Gürcan Karakaş'ın, 2023'ün ilk çeyreğinde otomobilin kullanıcılarıyla bulaşacağını aktardığı sırada Uslubaş bagajı açtı. O sırada görevli Uslubaş'a hemen müdahale etti ve ‘açmayın dedik’ diye öfkeyle tepki gösterdi. Uslubaş ise görevliye sadece ‘canlı yayındayız’ diyebildi.

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