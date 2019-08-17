Tokat'ta düğünde maganda dehşeti!

Tokat'ın Niksar ilçesinde 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli köyünde düğünde gece saatlerinde havaya rast gele ateş açıldı. Düğüne giden vatandaşlardan S. E (13), S. E. (49), A. E. maganda kurşunu ile yaralandı.

Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’si yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’a sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen kız çocuğu yataklı servise alındı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen S.E ise karın bölgesine giren kurşun nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi. Niksar Devlet Hastanesindeki kişinin ise elinden yaralandığı hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken Jandarma ekipleri kurşunların kimin silahından çıktığını tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

Kaynak: İHA

