HABER

Tokat'ta düğünde maganda dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 07:25 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli Köyünde düğünde rastgele tabanca ile ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet ettiği 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta düğünde maganda dehşeti!

Tokat'ın Niksar ilçesinde 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli köyünde düğünde gece saatlerinde havaya rast gele ateş açıldı. Düğüne giden vatandaşlardan S. E (13), S. E. (49), A. E. maganda kurşunu ile yaralandı.

Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’si yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’a sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen kız çocuğu yataklı servise alındı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen S.E ise karın bölgesine giren kurşun nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi. Niksar Devlet Hastanesindeki kişinin ise elinden yaralandığı hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken Jandarma ekipleri kurşunların kimin silahından çıktığını tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

Kaynak: İHA

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı
Gölcük depremi anma töreninde duygusal anlarGölcük depremi anma töreninde duygusal anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat Niksar maganda düğün

En Çok Okunan Haberler

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Son şampiyona Denizli'de şok

Son şampiyona Denizli'de şok

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gölcük depremi anma töreninde duygusal anlar

Gölcük depremi anma töreninde duygusal anlar

Silahla şaka yapan asker arkadaşını yaraladı

Askerin, arkadaşına yaptığı şaka feci sonuçlandı!

Serinlemek için baraja girmişti! Acı haber geldi

Serinlemek için baraja girmişti! Acı haber geldi

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Manisa’da işçi servisleri çarpıştı: 23 yaralı

Feci zincirleme kaza! Onlarca yaralı

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.