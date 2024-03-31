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Tokat'ta 'Efsane Vali' zaferi! Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu seçimi kazandı, MHP'li seçmenler sokaklara çıktı

31.03.2024 22:24
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"Efsane Vali" merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat seçimlerini kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçime giren Yazıcıoğlu, büyük bir zafer elde etti. Oyların yüzde 52'sini alan Yazıcıoğlu'nun seçim zaferi, kentte büyük bir coşkunun yaşanmasına neden oldu.

Tokat'ta 'Efsane Vali' zaferi! Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu seçimi kazandı, MHP'li seçmenler sokaklara çıktı

Çalışkanlığı ve başarılarıyla kamuoyunda "Efsane Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tokat Belediye başkanı olarak seçildi.

OYLARIN YÜZDE 52'SİNİ ALDI

Açıklanan seçim sonuçlarına göre Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, oyların yüzde 52'sini aldı. Yazıcıoğlu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen AK Parti adayı Eyüp Eroğlu'nun oy oranı ise yüzde 29,59'da kaldı.

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TOKAT SOKAKLARINDA KUTLAMALAR BAŞLADI

Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.

Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.

ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Tokat Milletvekili Avukat Yücel Bulut, Yazıcıoğlu'nun adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım la duyurmuştu. Bulut, yaptığı paylaşımda "Tokatımızın unutulmaz valisi merhum büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Yazıcıoğlu'nun adaylığı özellikle sosyal medyada gündem yaratmıştı.


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