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Tokat'ta yaşlı adamdan 15 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Tokat'ta yaşlı adamdan 15 gündür haber alınamıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 15 gündür haber alınamayan yaşlı adamı AFAD ekipleri aramaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Şehit Mahmut Güler Caddesi'nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen'in komşuları, yaşlı adamdan haber alamayınca 22 Ağustos'ta polise kayıp ihbarında bulundu.

Polisin ve komşuların araması sonucu ulaşılamayan Türkmen için polis ekipleri durumu AFAD ekiplerine haber verdi.

AFAD ekipleri ilçe genelinde Türkmen'i arama çalışmalarına başladı.

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AFAD Kayıp Niksar polis Tokat yaşlı adam

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