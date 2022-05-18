TOKİ Gaziantep Islahiye kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Gaziantep Islahiye 2+1 - 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam liste!

TOKİ Gaziantep Islahiye kura sonuçları isim listesi ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Gaziantep Islahiye 2+1 - 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam liste ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TOKİ GAZİANTEP ISLAHİYE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Gaziantep Islahiye kura çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi.

TOKİ'nin kura çekilişi, Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'da canlı olarak yayınlandı. TOKİ Gaziantep Islahiye konutları yeni sahiplerini buldu.

TOKİ GAZİANTEP ISLAHİYE KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Gaziantep Islahiye kura sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura



