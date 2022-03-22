Tonla iş yapmadan banyonuzun kalitesini yükseltecek ürün önerileri

Banyolarda sık kullandığınız ürünlerin daha derli toplu görünmesini sağlarken banyonuzun kalitesini de yükseltecek ürünlerle tanışmaya hazır olun! Her seferinde ayrı ayrı uğraşmak yerine tek seferlik bir düzen kurmak ve görenleri kendine hayran bırakan banyoya sahip olmak isterseniz hazırladığımız listeye göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Tüm eşyalarınızı Moonlife 5 Raflı Banyo Dolabı'nda saklayın!

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Sık kullanılan yüz temizleyicileri, nemlendiricileri, saç bakım ürünlerini, tıraş ve ağda setlerini, havluları, temizlik ürünlerini saklamakta zorlanıyorsanız Moonlife 5 Raflı Banyo Dolabı'na mutlaka yer açmalısınız. 165 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 30 cm derinliğe sahip banyo dolabı, kanserojen madde içermeyen birinci sınıf ahşap suntalam ile üretilir. Dolayısıyla banyo sularının değmeyeceği yerde konumlandırdığınızda uzun süre güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca dolapta bulunan 5 adet raf, tüm eşyalarınızın düzenli bir şekilde dizilmesine de yardımcı olur. Banyonuza kendi içerisinde bir düzen kurmak isterseniz dolaba şans verebilirsiniz.

2. Tuvalet kâğıtlarında yeni dönem: Flying Roll Tuvalet Kağıdı Standı

6, 12, 24 ve 36'lı tuvalet kâğıdını aldığınızda klozetin yanında bulunan tutacağa bir adet takıyor ve geri kalanları nerede saklayacağınızı bilemiyor musunuz? Her seferinde dağınık durmasındansa banyonuza monte edilecek tuvalet kâğıdı standıyla bu problemi kökten çözebilirsiniz. Flying Roll Tuvalet Kağıdı Standı'nı banyonuzun en uygun köşesine sabitleyerek hem daha düzenli hem şık bir banyo elde edebilirsiniz. Monte işlemi için gereken sabitleme vidaları, dübel ve monteleme şemasıyla alabileceğiniz ürünü daha yakından incelemenizi öneririz. Eğer banyonuzda böyle bir işlem uygulamak istemezseniz çift taraflı bantla da ürünü yapıştırma imkânınız olduğunu unutmayın!

3. Duş kabini dağınıklığından Primanova XL Duş Rafı ile kurtulun!

Duş sırasında kullandığınız lif, jilet, şampuan, vücut bakım kremi, duş jeli her seferinde dağılıyor ve duş kabininin içi âdeta savaş alanına dönüşüveriyor, değil mi? Duş teknelerinde yer alan boşluklar ihtiyaçları tam olarak karşılamadığı için Primanova XL Duş Rafı gibi işleri son derece kolaylaştıracak ürünlerden destek alabilirsiniz. Paslanmaz alüminyumdan üretilen ve iki adet raftan oluşan ürünü hiçbir sabitlemeye gerek duymadan hemen kullanabilirsiniz. Ürünlerinizi güzelce depolamak ve ihtiyaç dâhilinde kullanmak üzere oldukça işlevsel duş rafıyla banyonuzu daha kullanışlı hâle getirmeye ne dersiniz?

4. Eskiyen banyo fayanslarını WALPLUS Yapışkanlı Duvar Karosu ile yenileyin

Zamanla aşınan, yıpranan, ne kadar temizlerseniz temizleyin hep eski ve kirli görünen banyo fayanslarını tamamen değiştirmek çoğunlukla maliyetli, büyük bir iş yükü gerektirir. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise WALPLUS Yapışkanlı Duvar Karosu'na şans vermek. Mavi petekli deseniyle banyonuza ferahlık katacak ürün, son derece kolay ve konforlu bir kullanım sağlar. Sadece arkasında bulunan koruyucu bandını çıkarıp kir ve leke bulunmayan temiz yüzeye yapıştıracağınız ürün, nem geçirmez, küflenmez, ısıya karşı direnç gösterir. Bu sayede uzun yıllar banyonuzu yeni gibi kullanmanıza olanak tanır.

5. Duş sonrası kirli çamaşırları hemen ortadan kaldırın

Yorgun bir günün ardından eve döndüğümüzde çoğu zaman ihtiyacımız olan tek şey sıcak bir duş olur. Ancak kirli çamaşırların banyoda oluşturduğu dağınıklık can sıkıcı olabilir. İşte tam da böyle anlarda kullanmanız gereken ürünlerden biri, kirli çamaşır sepeti. Sıradan kirli çamaşır sepetlerine göre daha fazla çamaşırı rahatlıkla koyabileceğiniz geniş hacimli, tamamı el yapımı HOMENIVA İki Bölmeli Kirli Çamaşır Sepeti'ni tercih edebilirsiniz. 3 farklı renk seçeneği bulunan ürünün banyonuza uygun olanını alabilir, beyaz ve renkli çamaşırları ayrı gözlere koyarak çamaşır yıkarken işleri hızlandırabilirsiniz.

6. Lavabonuz kirlenmesin, sabunlarınız daha uzun süre yeni gibi kalsın

Banyonuzda sıvı sabun yerine daha çok kalıp sabun kullanmayı tercih ediyorsanız muhtemelen sıvı sabunla kalıp sabun kullanma arasında bir fark olduğunu bilirsiniz. Öyle ki kalıp sabun kullanımdan sonra daha yumuşak ve kaygan bir formda olduğu için lavabodan sık sık kayar, deforme olur ve çabuk erir. İşte tam da bunun önüne geçmek için üretilen Mutsitaz 2'li Bambu Sabunluk'u tercih edebilirsiniz. %100 saf bambu ve tamamen el işçiliğiyle üretilen sabunluk, banyosunda retro tarzını benimseyenler için de oldukça dekoratif bir görünüme sahip!

7. Banyonuzu daha kuru ve temiz tutun: Gaeirt Banyo Paspası Seti

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Duş alıp çıktığınızda her ne kadar dikkat etseniz de banyo mutlaka ıslanır. Daha tertipli, düzenli ve temiz banyonun ilk şartı, yerlerinin daima kuru ve temiz olması diyebiliriz. Bu nedenle hayal edildiği gibi bir banyo deneyimi için kullanılması gereken en iyi şey de suyu anında emen banyo paspas setleri. Klozet kapağı, klozet önü ve banyoda boş kalan yerleri kaplamanız için üretilen Gaeirt Banyo Paspası Seti, banyonuzda tam da ihtiyaç duyduğunuz ürün olabilir. Kabartmalı kalın dokusu, kaymaz tabanı ve müthiş su emiciliğiyle beğeneceğinizi düşündüğümüz ürüne göz atmadan geçmeyin!

8. Hem banyo rafı hem ecza dolabı olarak kullanabilirsiniz: Kenzlife Duvar Rafı

Zaman zaman yaşanabilecek ufak tefek ev kazalarında ilk yardım oldukça önemli. Bu durumlarda hemen her evde olması gereken ön hazırlık ise bir ecza dolabı diyebiliriz. Genellikle banyolarda konumlandırılan ecza dolabı denildiğinde ise aklınıza sıkıcı ve ürkütücü görünen ecza dolapları gelmesin! Aslında çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz Kenzlife Duvar Rafı gibi ürünler hem şık hem fonksiyonel. Toplamda 3 farklı raftan oluşan ürünün bir kısmına ilk yardım için gerekli ürünleri, diğer raflara ise banyoda sık kullanılan temizlik ürünlerini yerleştirebilirsiniz. Kullanışlı Kenzlife Duvar Rafı'na hayran kalacaksınız!

9. Hayatınızı düzene sokun: PUFWİN Organizer

Dağınık banyo aynasının önünü ve makyaj ürünlerinizi düzene sokmanın vakti gelmedi mi? Dayanıklı ABS plastikten üretilen, birden fazla ve farklı boyutlardaki bölmesiyle tüm makyaj ürünlerinizi kullandıktan sonra tek bir kutuda derleyebileceğiniz bir ürünle sizleri tanıştırmak istedik, PUFWİN Organizer! Ayna önünde bulunan alana konumlandırarak sık kullandığınız ürünleri yerleştirebilirsiniz. Banyonuzda düzen sağlayacak organizer'ı severek kullanabilir, dilerseniz arkadaşlarınıza da hediye edebilirsiniz. Hangi ürün nerede diye arama derdi olmadan, tüm malzemelerin daha şık sergilenmesini sağlayan organizer'a mutlaka bir şans verin deriz.

10. Tuvalet kâğıdı tutucunuzu değiştirerek banyonuza şıklık katın

Hemen her banyonun olmazsa olmaz monte ürünleri arasında yer alan tuvalet kâğıdı askıları, zaman içerisinde kullanıma bağlı olarak eskiyip deforme olabiliyor. Kullanılan tuvalet kâğıtlarının temiz ve hijyenik bir şekilde durabilmesi için gerekli tuvalet kâğıdı askılarını değiştirmek isteyenler için önerimizse MultiStore Tuvalet Kağıdı Askısı! Pek çok banyo dekorasyonuna uyum sağlayan mat siyah dış yüzeyi, ergonomik tasarımı ve dayanıklı yapısıyla çok tercih edilen ürün, montaj vidalarıyla beraber gelir. Kolay monte edilen tuvalet kâğıdı askısı, kaliteli malzemesiyle uzun yıllar sorunsuz kullanılır.