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Toplantıya böyle katıldı! Fatih Erbakan karantinaya alındı

02.11.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Aşı karşıtı sözleriyle gündem olan Erbakan, mRNA aşısı olanlar için, "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıya böyle katıldı! Fatih Erbakan karantinaya alındı

Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi.

Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.

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AŞI KARŞITI YORUMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" demişti.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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