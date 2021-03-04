HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Torba kanun teklifi TBMM'den geçti: Süre uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak

Torba kanun teklifi TBMM'den geçti: Süre uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak

04.03.2021 17:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Torba kanun teklifi TBMM'den geçti: Süre uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan ‘torba kanun teklifi’, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifine göre, TCDD’nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan devlet finansman açıklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesinin süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.

Kabul edilen ‘torba kanun teklifi’nde hem Türkiye’yi hem de özelde Bursa’yı ilgilendiren hususların yer aldığını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, “Bildiğiniz gibi Bursa çok yönlü bir şehir, dolayısıyla ihtiyaçları da çok farklı alanlarda olabilmekte. Sanayide Bursamızın konumundan bahsederken, ülke sınırları dışına taşan, dünyayla rekabet eden bir üretimden bahsediyoruz. Ayrıca yaz, kış, doğa, inanç ve kültür turizminde sahip olduğu potansiyelin yanı sıra, tarımsal üretim ve hayvancılık gibi alanlarda da öncü bir konumdayız. Çabamız ve gayemiz Bursamızı her zaman daha ileriye taşımak, şehrimize ve ülkemize layıkıyla hizmet edebilmektir.

UZATMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANI'NDA OLACAK

Kanun teklifine göre, TCDD’nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan devlet finansman açıklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkili olacak. Bu teklifle TCDD’nin yapacağı yatırımların hazine tarafından desteklenerek devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

6 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında 200 kilometre/saat hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı ile ilgili konuşan Kılıç, “Proje tamamlandığında YHT’le hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır. Bursa ve Bilecik hızlı tren hattı ile çevre illerdeki otomotiv, makine, madencilik ve kimya sektörlerine hizmet verilerek bu bölgelerdeki imalatların demiryolu ile taşınması sağlanacaktır. Projenin Bandırma Limanına kadar uzatılması ile yıllık 4,5 milyon ton yük taşıması ile 6 milyon yolcu taşıması hedeflenmektedir. Bilindiği gibi telekomünikasyon hizmetleri ülkemizde özel sektör eliyle yürütülmektedir. Ancak bu hizmetlerin ulaşılabilir olması kamunun yükümlülüğündedir. Yani Devlet vatandaşlarının bu hizmetlere adil, eşit ve makul ücretlerle erişimini sağlamakla yükümlüdür. Yapılacak bu düzenlemeyle ülkemizde bulunan telekomünikasyon şirketlerinin, hizmetten mahrum kalan yahut istenilen düzeyde hizmet alamayan bölgelere yatırım yapmalarının sağlanması hedeflenmektedir. BTK tarafından düzenlenen ve denetlenen söz konusu alt yapı projelerinin sonuç odaklı ve etkin şekilde yürütülmesi için bir takım bürokratik zorluklar ortadan kaldırılıyor. Böylece söz konusu hizmetlerin bütün yurt sathında düzgün bir şekilde dağıtılması, ülkemizin her bölgesinde fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bursa’mızın ücra bölgelerinde ve kırsal mahallelerinde de karşılaştığımız telekomünikasyon ve internet alt yapısı ile ilgili sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi hedeflenmektedir. Özellikle salgın döneminde etkinliği artan, insanımız için vazgeçilmez hale gelen internet hizmetleri için gereken altyapı bu sayede çok daha hızlı ve etkin bir şekilde planlanarak inşa edilebilecektir” diye konuştu.

KARANTİNA KONULARINI BAKANLIK BELİRLEYECEK

Bursa sınırlarında hayvancılık yapan vatandaşları ilgilendiren bir diğer gelişmenin daha yaşandığını belirten Kılıç, “Nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilecek ve bu hayvanlar karantina altına alınacak. Bu kapsamda tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması halinde; gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç olmak üzere tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilecek ve sahibine teslim edilecek. Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanması durumunda kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınacak. Karantinayla ilgili konular, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanacak. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi tarafından karşılanacak. İmha ve itlaf halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca herhangi bir tazminat ödenmeyecek” şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Hazine ve Maliye Bakanlığı Bursa Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

MHP'li Kaşıkçı, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

MHP'li Kaşıkçı, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor? İYİ Parti'den istifa etmişti, flaş iddia

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Engin Altay'dan tartışma yaratacak sözler: Millet İttifakı'nı sarsmaya Erdoğan'ın gücü yetmez

Tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın gücü yetmez

Levent Gültekin'in Alparslan Türkeş ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı

Levent Gültekin'in Alparslan Türkeş ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika: Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifası hakkında ilk açıklama

Akşener'den ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.