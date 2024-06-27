HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Torpil iddiaları olay olmuştu! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Torpil iddiaları olay olmuştu! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.06.2024 16:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile alakalı torpil iddiası gündem yaratmıştı. Bu iddianın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada söz konusu haberin tamamen asılsız olduğu belirtilirken Bakan'ın böyle bir yazışmasının kesinlikle olmadığı vurgulandı. Açıklamada "İlgili yayın kuruluşuna bu durum iletilmiş, hukuki süreçlerin yürütüleceği bilgileri paylaşılmış ve bunun üzerine bahsi geçen haberin yayından kaldırıldığı bilgisi Bakanlığımızla paylaşılmıştır" denildi.

Torpil iddiaları olay olmuştu! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili yapılan bir haber ve torpil iddiası gündem olmuştu. Söz konusu iddianın ardından Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaparken bu haberin asılsız olduğunu duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dün Sözcü TV’de, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in AK Parti Grup Toplantısı’nda, “Millî Eğitim Bakanı, İl Millî Eğitim Müdürü’ne yetenek sınavına girecek bir öğrencinin belgesini gönderdi, ‘Yardımcı olabilir misin?’ diye sordu.” iddiasıyla Sayın Bakanımızın “telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istediği”ne ilişkin yayımlanan haber, tamamen asılsızdır.

Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Sayın Bakanımızın böyle bir yazışması kesinlikle olmamıştır. İlgili yayın kuruluşuna bu durum iletilmiş, hukuki süreçlerin yürütüleceği bilgileri paylaşılmış ve bunun üzerine bahsi geçen haberin yayından kaldırıldığı bilgisi Bakanlığımızla paylaşılmıştır. Basın meslek ilkelerine aykırı bu haber dolayısıyla adı geçen medya kuruluşunu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı’na yönelik bu iftiradan dolayı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz.
Ancak bu yalan haberin sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki yayılımı devam etmiştir.

Şu bilinmelidir ki hemen her platformda Bakanlığımıza dönük karalama ve iftira kampanyası yürüterek kamuoyunun güvenini sarsmaya yönelik tutum sergileyen ve Sayın Bakanımıza sistematik itibar suikastı maksadıyla haber yapanlar ve bu yalan haberi yayımlayanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem başlatılacaktır.

Toplumu yalan, yanlış, iftira ve tezviratlarla manipüle eden bu ve benzeri kuruluşlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesi, önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

thumbs_b_c_efa829d5cec2e43e206a277d4c42b6dc

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de varBir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de var
Otomobil iş yerine daldı! Faciaya ramak kaldıOtomobil iş yerine daldı! Faciaya ramak kaldı
Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı yusuf tekin
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayındaki itiraf ağızları açık bıraktı... 'Karım her gece...'

Canlı yayındaki itiraf ağızları açık bıraktı... 'Karım her gece...'

Kargocu tarafından soyulduğunu iddia etmişti: Senaryosu herkesi şaşkına çevirdi!

Kargocu tarafından soyulduğunu iddia etmişti: Senaryosu herkesi şaşkına çevirdi!

Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"

Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!

Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti! Yeni yol haritasını açıkladı

Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti! Yeni yol haritasını açıkladı

Bir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de var

Bir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.