HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trabzon'da dönme dolapta mahsur kaldılar! Telefona sarılıp havadan video çektiler: Islandık, sırılsıklam olduk

Trabzon'da dönme dolapta mahsur kaldılar! Telefona sarılıp havadan video çektiler: Islandık, sırılsıklam olduk

25.08.2024 17:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'daki bir lunaparkta panik anları yaşandı. Dönme dolaba binen vatandaşlar bir anda havada kalakaldı. Dönme dolabın elektrik kesintisi nedeniyle durduğu belirlendi. Mahsur kalanlar ve duruma tanık olanlar kameraya sarılıp yardım çağrısında bulunup sitem etti.

Trabzon'da dönme dolapta mahsur kaldılar! Telefona sarılıp havadan video çektiler: Islandık, sırılsıklam olduk

Ortahisar ilçesindeki lunaparkta yer alan dönme dolaba binenler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Elektrik kesintisi nedeniyle dönme dolap dururken 20 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlardan bazıları havadan o anları kayda aldı. Çalışmalar sonucu 20 kişi urtarıldı.

HAREKET HALİNDEYKEN BİRDEN DURDU

İpek Yolu Fuar Alanı'nda özel bir işletmeye ait lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi, panik yaşadı.

2

İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

İhbar üzerine lunaparka Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla dönme dolaptan indirilen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

3

KAMERAYA ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Öte yandan dönme dolapta mahsur kalan bazı vatandaşlar durumu telefonla kameraya alıp yardım çağrısında bulundu. Bir kadın "Trabzon'da lunaparktayız. Yarım saattir dönme dolabın tepesindeyiz. Hiçbir halt yedikleri yok. Bir dönme dolabı indiremediler. Islandık, sırılsıklam olduk ya" diyerek sitem etti.

1

Yine dönme dolapta havada kalan bir başka vatandaş "Dönme dolabın başında mahsur kaldık. Yetkililer aşağıda çare arıyor, bulamıyor. İnsanlar bizi izliyor. Ailemle beraber gondolun başında çaresiz bekliyoruz. Yetkililere duyurulur" derken o anları kaydı aldı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Trabzon lunapark
En Çok Okunan Haberler
AFAD'dan son dakika açıklaması… 'Turuncu' ve 'sarı' kodla uyardı

AFAD'dan son dakika açıklaması… 'Turuncu' ve 'sarı' kodla uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Para babalarına peşkeş çekiyorlar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Para babalarına peşkeş çekiyorlar’

FETÖ firarisi Hakan Şükür’den tartışma yaratan hamle!

FETÖ firarisi Hakan Şükür’den tartışma yaratan hamle!

Asırlardır gizemini koruyan göl! Efsaneleri tüyler ürpertiyor

Asırlardır gizemini koruyan göl! Efsaneleri tüyler ürpertiyor

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.