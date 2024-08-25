Trabzon'da dönme dolapta mahsur kaldılar! Telefona sarılıp havadan video çektiler: Islandık, sırılsıklam olduk

Ortahisar ilçesindeki lunaparkta yer alan dönme dolaba binenler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Elektrik kesintisi nedeniyle dönme dolap dururken 20 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlardan bazıları havadan o anları kayda aldı. Çalışmalar sonucu 20 kişi urtarıldı.

HAREKET HALİNDEYKEN BİRDEN DURDU

İpek Yolu Fuar Alanı'nda özel bir işletmeye ait lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi, panik yaşadı.

İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

İhbar üzerine lunaparka Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla dönme dolaptan indirilen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAMERAYA ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Öte yandan dönme dolapta mahsur kalan bazı vatandaşlar durumu telefonla kameraya alıp yardım çağrısında bulundu. Bir kadın "Trabzon'da lunaparktayız. Yarım saattir dönme dolabın tepesindeyiz. Hiçbir halt yedikleri yok. Bir dönme dolabı indiremediler. Islandık, sırılsıklam olduk ya" diyerek sitem etti.

Yine dönme dolapta havada kalan bir başka vatandaş "Dönme dolabın başında mahsur kaldık. Yetkililer aşağıda çare arıyor, bulamıyor. İnsanlar bizi izliyor. Ailemle beraber gondolun başında çaresiz bekliyoruz. Yetkililere duyurulur" derken o anları kaydı aldı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır