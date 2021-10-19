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  4. Trabzon şehir merkezini karıştıran kavga! 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı

Trabzon şehir merkezini karıştıran kavga! 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı

19.10.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da bugün öğle saatlerinde kent merkezinde çıkan kavgaya çevredeki vatandaşlar da katılınca gerginlik yaşandı. Gerginliğe neden olan biri kadın 4 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltına alınarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Trabzon şehir merkezini karıştıran kavga! 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Atatürk alanında bir kişi, eski karısı ve karısının iş arkadaşlarının bulunduğu aracı görünce eski eşine laf attı. Bunun üzerine eski eşinin ve iş arkadaşlarının içinde bulunduğu grup, ellerinde kesici aletlerle araçtan inerek laf atan kişiyle kavgaya tutuştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgaya müdahale etti. 4 kişilik grup ile kendilerini ayırmaya çalışan vatandaşlar arasında da gerginlik yaşanırken, polisler iki grubu ayırarak taraflara müdahale etti.

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VATANDAŞLAR TOPLANIP TEPKİ GÖSTERDİ

Polis ekipleri söz konusu kişileri alarak vatandaşların müdahalesini önlemek için Meydan Parkı içindeki polis noktasına götürdü. Park ve meydandaki onlarca kişi polis noktasının önünde toplanarak saldırgan şahıslara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin yoğun ikna çabaları sonrasında kalabalık dağılırken, biri kadın 4 kişi, polis süsü verilerek çevik kuvvet kontrol noktasından çıkartılarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Trabzon
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