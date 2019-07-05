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Trabzon'da trafo ve duvarlara kadın eli değiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

Kentin farklı noktalarında bulunan trafolar, köprü ayakları ve duvarlar, kadın ressamlarca yapılan çalışmalarla farklı bir görünüme kavuşacak

Trabzon'da, Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği üyesi kadın ressamlar, kentin farklı noktalarında yer alan trafolar, köprü ayakları ve duvarlara çalışmalarını yansıtmaya başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş ile Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin organizesinde düzenlenen Trabzon Sokakları Sanatla Buluşuyor Projesi kapsamında, şehirde belirlenen alanlarda kadın ressamların yapacağı resimlerle kötü görünümün önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalarına Gazipaşa ve Kunduracılar Caddelerinde başlayan kadın ressamlar, kaldırım üzerinde yer alan trafolara sahil, yük taşıyan kadın ve çocuk gibi şehrin kültürünü yansıtan resimler yaptı.

İlk etapta 200 trafo üzerinde çalışmalarını sürdürecek kadın ressamların, daha sonra köprü ayakları ve duvarlara da sanatlarını yansıtacağını ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların günlük yaşamına ve şehrin imajına değer katacak dokunuşlar sağlamak istediklerini belirtti.

Proje ile şehrin renklerinin korunmasına katkı sağlayacaklarına işaret eden Zorluoğlu, "Ortahisar ilçemizde Gazipaşa, Kunduracılar, Kahramanmaraş Caddelerinde kaldırım üzerlerinde gördüğü trafo boyama çalışmalarını sürdüren kadın sanatçılarımıza ve projede emeği geçen diğer paydaşlara da teşekkür etmek isterim. Sanatçılarımızın şimdilik 200 trafo üzerinde sürdürdüğü çalışmalar ilerleyen günlerde köprü ayakları ve duvarlarda da sürecek. Proje tamamlandığında inanıyorum ki Trabzon’u renklerini koruyarak geliştireceğimize yönelik söylemimizin ilk icraatlarından birini ortaya koymuş olacağı." değerlendirmesinde bulundu.

Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Şükran Üst ise dernek olarak dünyayı güzelleştirmek için yola çıktıklarını, Trabzon'da sokakları sanatla buluşturmayı her zaman arzu ettiklerini vurguladı.

Resimlerle Trabzon'un güzelleşmesinin yanı sıra şehre kadın eli değecek olmasının ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Üst, dernek olarak projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

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