Trafiğin ortasında sular içinde mahsur kaldı! Samsun'da akılalmaz 'sel' manzaraları: Çareyi kayıkla kürek çekmekte buldular

Samsun'da gece saatlerinde aşırı yağış etkili oldu. Şiddetli yağışlar sel ve taşkınları beraberinde getirdi. Öyle ki vatandaşlar trafiğin ortasında sular içinde mahsur kaldı. Haziran ortasında meydana gelen görüntülerde araçların yolda kaldığı da görüldü. Ayrıca bazı noktalarda yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışların etkili olduğu bir diğer il ise Afyonkarahisar oldu. Kentte sel baskını yaşanan bir köyde suların yüksekliği zaman zaman 1 metreye yaklaştı. Suların bir esnafın dükkanının önündeki buzdolabı ve çamaşır makinesinden oluşan beyaz eşyaları önüne katıp sürükleyerek götürdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı.

Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.

TAKSİCİ ARAÇTA MAHSUR KALDI

Kentte selden dolayı aracı su içinde kalan bir taksi şoförü, uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı otogar çevre yolu köprü altında meydana geldi.

Otogara yolcu götürüp geri dönen taksi şoförü Hasan Balcıoğlu selde mahsur kalınca bir süre aracın içinde kurtarılmayı bekledi.

SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE...

Su seviyesi yükselince aracın üzerine çıkarak burada da bekleyen Balcıoğlu, su seviyesi biraz düşünce kendi imkanları ile yürüyerek sudan çıktı.

İŞE KAYIKLA YOLCULUK

Samsun'da selin etkisini ortaya koyan en çarpıcı görüntülerden biri sosyal medyada da çok konuşuldu. O görüntülerde göle dönmüş caddede birkaç vatandaşın kayığa bindiği görüldü.

Kürek çekerek ilerlemeye çalışan vatandaşların işe gitmeye çalıştığı ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR'U DA ESİR ALDI! SULAR KÖY YOLUNU DEREYE ÇEVİRDİ

Samsun'un yanı sıra Afyonkarahisar'da da 2 haftadan bu yana olumsuz hava şartları devam ediyor. Meteorolojinin yaptığı uyarılar sonrası beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başladı. Sağanak yağışın en fazla etkili olduğu yerler ise Bolvadin ilçesi ve ilçeye bağlı köyler oldu. İlçeye bağlı Kurucuova Köyü'nde yağışla birlikte kısa sürede sel oluştu.

Yolların dereye döndüğü köyde, azgın sular deyim yerindeyse önüne ne kattıysa sürükleyip götürdü. Köydeki bir esnafın dükkanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise sel sularının şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde esnafın dükkanın önündeki buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünlerden oluşan beyaz eşyaların sel suları ile birlikte sürüklenmeleri saniye saniye kayıt altına alındı.

SEL SULARI YAKLAŞIK 1 METRE YÜKSELDİ

Eşyaları selle birlikte sürüklenip giden Mehmet Kılıçaslan isimli esnaf ekonomik zararının çok olduğunu ifade etti. Kılıçaslan, “Köyümüze menfez köprü yapılacaktı ama yapılmadı. Zararımız çok fazla. Satacağım dolaplar ve odunları selle birlikte gitti. Köyümüz şu anda berbat durumda” dedi.

Bir başka köy sakini ise yaklaşık 1 metre yükselen sel sularının evinin içerisine dolduğunu ve eşyalarını kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti.

Sel baskının ardından Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından iş makineleri ile köyde temizlik çalışması başlatıldı.

(AA-İHA)