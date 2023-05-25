Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama nasıl yapılır? Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar?

Trafik cezasına tabi tutulan araç sürücüsü ya da araç sahibi; aracın muayene tarihini geciktirmesi, yasal olarak park edilmemesi gereken ya da bekleme yapılmaması gereken yerde durulması, alkollü araç kullanımı gibi farklı durumlar nedeniyle ceza ödemelidir. Ceza tutarları önceden belirlenen yasal miktarlardadır ve kural ihlaline göre değişiklik gösterebilir. Ödeme için on beş iş gününü geçiren kişilere faiz uygulanır. Ancak on beş iş günü içinde ödeme yapan kişiler belli oranda indirimden yararlanabilir.

Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar?

Bir trafik cezası erken ödeme indiriminden yararlanacaksa indirim oranı % 25’e varabilir. Ancak her trafik cezasında erken ödeme indirimi olmadığı da unutulmamalıdır. Ancak çoğu trafik cezasında, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk 15 iş günü içerisinde cezanın ödenmesi hâlinde %25'lik bir oranda erken ödeme indirimi uygulanır. Erken ödeme indirimi kapsamında olan trafik cezalarında %25'lik indirimden yararlanabilmek için cezanın tebliğ edildiği günden itibaren ilk 15 gün içerisinde başvuru yapıp ödeme işleminin yapılması gerekir.

Trafik cezası 15 günlük süre ne zaman başlar?

Trafik cezaları bazı durumlara bağlı olarak indirimli olarak ödenebildiği gibi gecikme hâlinde faizli olarak ödenir. Ödemenin erken dönem adı verilen dönem içinde yapılması ödemeler indirimden faydalanılması için önemlidir. Cezanın tebliğ edildiği günden 15 gün içinde ödeme yapılırsa % 25 oranında indirimden yararlanabilmek mümkün olur. Araç sürücüsüne tebliğ edilen cezanın tarihinde başlayan on beş günlük süre içinde başvuru yapılması halinde indirimden yararlanılabilir. Ancak on beş gün dolduktan sonra indirim imkanı geçerli olmaz.

Trafik cezası erken ödeme süresi 15 iş günü mü?

Ceza tutarındaki indirim her yıl güncellenen ceza rakamlarına göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle trafik cezasını hesaplayabilmek için güncel ceza tutarları tablosuna bakmak gerekir. Kesilen trafik cezasının erken dönemde ödenmesi durumunda indirim hakkı kazanılır. Ceza ödemesinde otuz günlük bir gecikme olması halinde ise ceza tutarında artış olur. Trafik cezası son ödeme tarihi hesaplamak cezanın kesildiği, tebliğ edildiği tarih üzerinden hesap yapılmalıdır.



