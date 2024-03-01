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Trafik sorununa alternatif çözümler... Kaldırımdan gittiler, yayalardan korna çalarak yol istediler!

01.03.2024 12:06
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Megakent İstanbul'da trafik sorunu gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlar da artık ne yapacağını şaşırmış durumda. Sürücüler çözümü artık kaldırımlardan gitmekte buluyor. Sancaktepe ve Hadımköy'den gelen görüntülerde kaldırıma çıkan araba ve motosikletler yayalardan yol isteyerek trafikten kaçtı...

Trafik kurallarının hiçe sayıldığı anlarda kaldırıma çıkan sürücüler, yayalardan yol isteyerek seyahatlerine devam etti. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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YAYALAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Olay, dün Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’nde yaşandı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda trafikten kaçmak isteyen otomobil sürücüsü ve bir motosikletli daha hızlı ilerlemek için kaldırıma çıktı.

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Sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.

CADDE-YERINE-KALDIRIMDAN-GITTI-YAYALARDA_19717 (3)

Benzer bir olay Hadımköy’de de yaşandı. Caddede ilerlemek yerine kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü sinyal vererek yayalardan yol istedi.

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Yayaların yaşadığı şaşkınlık ve otomobillerle motosiklet sürücüsünün kaldırımda ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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trafik yaya
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