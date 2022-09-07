Trafikteki tartışma kanlı bitti! Kendisini evine kadar takip eden araca kurşun yağdırdı: 5 yaralı

Konya'daki olay saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y., (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde gördü.

KENDİSİNİ TAKİP EDEN ARACA KURŞUN YAĞDIRDI

Silahını çeken Rıfat Y. araca kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç., ve Ahmet Ç., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayın şüphelisi Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



