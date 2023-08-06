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Tren raydan çıktı, onlarca ölü ve yaralı var! Pakistan'da büyük facia: Ordu da devreye girdi

06.08.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcu treni raydan çıktı, faciada en az 22 kişinin yaşamını yitirdi, 50 kişi ise yaralandı. Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında meydana gelen feci kaza sonrası vagonlarda çok sayıda kişi kaldı. Can kaybının artabileceği belirtiliyor. Kazanın nedeniyle ilgili iki olasılık üzerinde duruluyor. Kazanın ardından ordu da devreye girdi.

Tren raydan çıktı, onlarca ölü ve yaralı var! Pakistan'da büyük facia: Ordu da devreye girdi

Pakistan'da tren faciasında 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Vagonlarda mahsur kalanları arama kurtarma çalışmaları için ordu da devreye girdi. Kaza yerinin yerleşim yerlerine uzak olması nedeniyle kurtarma ekipleri çalışmalarında güçlük çekiyor. Akıllara ülkede 2021'de yaşanan tren faciası geldi.

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İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli yolcu treninin 10 vagonunun Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.

Rafik, kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Yerel Polis Şefi Younas Chandio, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 50 yaralının ise yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

ORDU DEVREYE GİRDİ

Ordu ve paramiliter kuvvetler arama kurtarma çalışmalarına yardım için olay yerine çağrıldı.

BÖLGE YERLEŞİM YERLERİNE UZAK

Öte yandan arama kurtarma ekipleri, kaza bölgesinin yerleşim yerlerine uzak olmasından dolayı faaliyetlerini yürütmekte ve yaralıları hastanelere sevk etmekte zorluk çektiklerini kaydetti.

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VAGONLARDA MAHSUR KALDILAR

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel basın birçok kişinin hala vagonlarda mahsur olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

TREN FACİALARINA YABANCI DEĞİL

Pakistan'da Haziran 2021'de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.

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