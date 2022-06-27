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  4. TRT muhabiri canlı yayında açık kalan rögar kapağının üzerine düştü! Zonguldak'taki sel haberini sunuyordu

TRT muhabiri canlı yayında açık kalan rögar kapağının üzerine düştü! Zonguldak'taki sel haberini sunuyordu

27.06.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz'deki sağanak yağış hayatı felç etti. Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan kuvvetli yağmur, Zonguldak'ta sele neden oldu. Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü. O anlar ise anbean canlı yayına yansıdı.

Meteorolojinin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış bölgede etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, dereler taştı kente sel suları girdi.

Bölgede kuvvetli yağıştan en çok etkilenen kentlerden biri de Zonguldak oldu. Şehirde yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.

AÇIK RÖGAR KAPAĞINA DÜŞTÜ

Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sel yağmur Zonguldak
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