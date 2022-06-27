TRT muhabiri canlı yayında açık kalan rögar kapağının üzerine düştü! Zonguldak'taki sel haberini sunuyordu

Meteorolojinin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış bölgede etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, dereler taştı kente sel suları girdi.

Bölgede kuvvetli yağıştan en çok etkilenen kentlerden biri de Zonguldak oldu. Şehirde yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.

AÇIK RÖGAR KAPAĞINA DÜŞTÜ

Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı.



