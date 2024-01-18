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Trump, ABD’nin Maine eyaletindeki ön seçime katılabilecek!

18.01.2024 00:47 | Son Güncelleme:
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ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti tarafından Maine eyaletinde yapılacak olan ön seçimden men edilmesinin ardından Maine Yüksek Mahkemesi’nin söz konusu kararda yürütmeyi durdurması sonrası ön seçime katılabilecek.

Trump, ABD’nin Maine eyaletindeki ön seçime katılabilecek!

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 5 Mart’ta Maine eyaletinde Cumhuriyetçi Parti tarafından yapılacak olan ön seçime katılabilecek. Maine Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye gerçekleştirilen baskındaki rolü nedeniyle Trump’ın 5 Mart’taki ön seçimlerden men edilmesine yönelik kararda yürütmeyi durdurdu. Maine Yüksek Mahkemesi, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın Colorado Yüksek Mahkemesi’nin men kararına ilişkin yaptığı itirazda vereceği hükmün beklenmesine karar verdi. Söz konusu karar ile Trump’ın adı 5 Mart’taki ön seçimde pusulada yer alabilecek.
Trump’ın kendisini Maine’deki oy pusulasından çıkaran önceki kararı iptal etmesine yönelik itirazını reddeden Yargıç Michaela Murphy, “Bu davada ortaya konan sorunların birçoğunun Yüksek Mahkeme'nin kararıyla çözülmesi, daraltılması veya tartışmalı hale getirilmesi muhtemel olduğundan, Mahkeme, davanın yeniden ele alınmasının gerekli olduğu sonucuna varmıştır" ifadelerini kullandı.

Yargıç Murphy, Trump hakkında yürütmenin durdurulmasının ardından söz konusu dosyayı Eyalet Sekreteri Shenna Bellows’a geri gönderdi.

Maine eyaleti, 29 Aralık'ta Trump’ın gelecek yıl yapılacak ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar vermişti. Eyalet Sekreteri Bellows 34 sayfalık kararda, Trump'ın Kongre baskınına yol açan eylemleri nedeniyle seçimde yer almasının uygun olmadığını belirtmiş, "ABD Anayasası, hükümetimizin temellerine yönelik bir saldırıyı görmezden gelmez" ifadesine yer vermişti.

TRUMP MEN KARARINI YÜKSEK MAHKEME'YE TAŞIDI!

Colorado Yüksek Mahkemesi ise 19 Aralık’ta Trump’ın 2021’de gerçekleştirilen Kongre baskınındaki rolü nedeniyle anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump’ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Trump ise karara itiraz ederek ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuştu.
Michigan, Minnesota, New Hampshire ve Oregon’daki Yüksek Mahkemeler ise Trump hakkındaki benzer davaları usule ilişkin gerekçelerle reddetmişti.

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri 6 Ocak 2021’de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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