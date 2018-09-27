Trump'ın adayı Kavanaugh'a cinsel saldırı suçlaması: Beni tecavüz sonrası öldürmesinden korktum!

Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Ford, Maryland'de lise öğrencisi oldukları sırada Kavanaugh 17, kendisi de 15 yaşındayken gençler arasında yapılan bir toplantıda yaşandığını iddia ettiği olayın detaylarını anlattı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre Kavanaugh'ın kendisine saldırdığını ve kıyafetlerini çıkartmaya çalıştığını söyleyen Ford, "Brett beni tuttu ve kıyafetlerimi çıkartmaya çalıştı. Bunda zorlandı çünkü sarhoştu ve çünkü kıyafetimin altında tek parça bir mayo giyiyordum. Bana tecavüz edeceğine inanıyordum. Yardım istemek için bağırdım. Kavanaugh eliyle ağzımı kapattı. Kavanaugh ve odadaki diğer erkeğin yataktan düşmesi sayesinde kurtulabildim" ifadelerini kullandı.

'SARHOŞLARDI, KAHKAHA ATIYORLARDI'

Ford ayrıca "yardım alamadığını, Kavanaugh ve bir arkadaşının sarhoş olduğunu ve saldırı sırasında kahkaha attıklarını" anlattı. "Saldırı nedeniyle klostrofobi ve kaygı sorunları yaşadım, üniversitede ilk yıllarım sorunlu geçti" diyen Ford, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün istediğim için burada değilim. Dehşet içindeyim. Buradayım çünkü Brett Kavanaugh ve ben lisedeyken başıma neler geldiğini anlatmanın vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum."