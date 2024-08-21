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  4. Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk miting! Gizli Servis'ten kurşun geçirmez camlı önlem

Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk miting! Gizli Servis'ten kurşun geçirmez camlı önlem

21.08.2024 22:30
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da uğradığı suikast girişiminin ardından ilk defa miting düzenledi. Gizli Servis korumalarının eksikliklerinin konuşulduğu saldırıdan sonra ise Trump'ın Kuzey Carolina mitingindeki güvenlik önlemleri dikkat çekti. Trump, konuşmasını sahneye yerleştirilen metrelerce genişlikteki kurşun geçirmez camın ardından yaptı.

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kuzey Carolina'da düzenlenen suikast girişimi sonrası düzenlenen ilk mitingde kurşun geçirmez cam ardından konuştu.

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Sahneye yerleştirilen metrelerce genişlikteki cam, kürsünün tamamını herhangi bir saldırıya karşı korudu.

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Diğer yandan ise sahnenin çevresindeki binaların çatılarına ise keskin nişancılar yerleştirildi.

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TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.
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Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri suikast miting abd
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