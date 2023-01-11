HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Tükenmek üzere... Kırmızı listede yer alıyor! Bir çoban şans eseri görüntüledi

Tükenmek üzere... Kırmızı listede yer alıyor! Bir çoban şans eseri görüntüledi

11.01.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çizgili sırtlanın dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Öte yandan çizgili sırtlan ‘Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde de yer alıyor. Ancak son olarak bir çoban, kırsalda şans eseri görüntüledi. İşte çobanın kameraya kaydettiği o ilginç anlar...

Elazığ'dan ilginç bir haber geldi. Edinilen bilgilere göre dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, kentteki bir çoban tarafından saniye saniye görüntülendi. İşte kaydedilen o görüntüler ve çizgili sırtlanla ilgili detaylar...

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre ‘Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan çizgili sırtlan, Kovancılar ilçesine bağlı Mirahmet köyü kırsalında bir çoban tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kırsalda koşan sırtlan bir süre sonra gözden kayboldu. (İHA)

d25be325-64b2-403e-a19f-b121506f04a9

Görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmişler Görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmişler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tükenme tehlikesi altında! Elazığ’da böyle görüntülendiNesli tükenme tehlikesi altında! Elazığ’da böyle görüntülendi
Müslüme'nin annesinden itiraf! 'Bana da cinsel saldırıda bulundu'Müslüme'nin annesinden itiraf! 'Bana da cinsel saldırıda bulundu'
Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!
Anahtar Kelimeler:
Elazığ sırtlan

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan'ın fantezileri...

Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan'ın fantezileri...

Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...

Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...

Akşener'den Erdoğan'a 'erken seçim' mesajı: Açıkça ilan ediyorum!

Akşener'den Erdoğan'a 'erken seçim' mesajı: Açıkça ilan ediyorum!

Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldı

Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar belli oldu! 2 yıl 8 ay hapis cezası...

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar belli oldu! 2 yıl 8 ay hapis cezası...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.