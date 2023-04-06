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Tüm dünya bu aileyi konuşuyor! Hastalıkları yüzünden havlayarak iletişim kuruyorlar

06.04.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da yaşayan Whittaker ailesi bu hafta yayınlanan belgesel ile gündem haline geldi. Oldukça kalabalık olan bu ailenin birçok üyesinin doğuştan gelen hastalıkları nedeniyle sadece havladığı ve homurdandığı öğrenildi. Olayı araştıran uzmanlar havlamalarına neden olan hastalığı açıkladı.

Tüm dünya bu aileyi konuşuyor! Hastalıkları yüzünden havlayarak iletişim kuruyorlar

Amerika'nın en iç içe geçmiş ailesi olarak görülen Whittaker ailesi nesillerden nesillere aktarılan hastalıkları nedeniyle iletişim sorunları yaşıyor. Yoksulluk ve sağlık sorunlarıyla savaşan aile üyeleri homurdanarak ve havlayarak anlaşıyor. Görünümlerindeki değişiklik nedeni ile de sorunlar yaşayan bu ailenin hastalığını araştıran doktorlar ailenin oldukça fazla akraba evliliği içerdiğini gördü.

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Aile üyeleri arasında yer alan Danny Ray Whittaker, bir dizi homurdanma ve havlamayla özel olarak iletişim kuruyor. Ray'in sözel olmayan otizmden muzdarip olduğuna dair spekülasyonlar var.

AKRABA EVLİLİĞİ ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİYOR

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Ulusal Rehabilitasyon Eğitimi Konseyi'nden Dr. Alex Prayson, 2015 tarihli bir makalesinde, yakın akrabalar arasındaki evliliğin, bir kişinin otizme neden olan DNA'yı miras alma riskini artırdığını yazdı. Dr. Prayson, "Hem otizm hem de doğuştan gelen bozukluklar beyin yapısında ve/veya işlevinde benzer anormalliklere sahip olabilir" dedi.

SORULARI ANLAYABİLİYOR

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"Bu iki çocuğun beyin taramaları, çocuklarda bulunan nörotipik veya normal beyinle karşılaştırıldığında beynin şekli ve yapısında farklılıklar gösteriyor. Ray konuşamıyor olabilir ama geçmişte soruları anlayabildiğine dair kanıtlar göstermiştir."

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Ray, görüşmeyi yapan kişinin sorularına homurdanarak, havlayarak, başını sallayarak ve işaret ederek yanıt verdi. Örneğin, Ray'e ne yediği sorulduğunda görüşmeciye sandviçini gösteriyor. Rahmetli kardeşi Freddy sorulduğunda homurdanıyor ve evin yanındaki mezarını işaret ediyor. Ray'in bu durum için resmi bir teşhis alıp almadığı belli değil.

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DİĞER AİLE ÜYELERİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ HATIRLAMIYORLAR

Laita'nın videosunda, ailenin genetik sorunlarının akraba çiftleşme nedeniyle oluştuğunu bilmediği ortaya çıktı. Ayrıca ebeveynleri veya diğer aile üyeleri hakkında pek bir şey hatırlayamıyorlardı.

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