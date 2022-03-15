HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tüm dünya merakla bekliyor! Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi

Tüm dünya merakla bekliyor! Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi

15.03.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 20. güne girilirken gerçekleştirilen müzakereler de tüm dünyanın gündeminde. Müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağı beklenirken bir yandan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyor. Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin Kremlin’den flaş bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden’dan Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Tüm dünya merakla bekliyor! Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde çatışmalar devam ederken müzakerelerin sürdüğü haberleri de geliyor. Müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağının yanı sıra tüm dünyanın açıklamalarını merakla takip ettiği iki lider; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir görüşme yapıp yapmayacağı da tartışılıyor. Söz konusu görüşmeye ilişkin Kremlin'den önemli bir açıklama yapıldı.

"ABD VE UKRAYNA'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞME TALEBİ OLMADI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti.

Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettikEsir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik

Gazeteciler ayrıca, Batı medyasının önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa’da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden’ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti. Böyle bir ihtimalin olmadığını belirten Peskov, “Hayır, böyle bir girişim yok” dedi. (İHA)

be2bd89e-e723-4df0-915a-8b4b3f33af17

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettikEsir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik
Sağlıkta yeni düzenleme!Sağlıkta yeni düzenleme!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'den uyarı! Rus füzeleri...

Zelenskiy'den uyarı! Rus füzeleri...

Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik

Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik

Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?

Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?

Küvetten çıplak poz paylaştı! Gülşen'e selam çaktı

Küvetten çıplak poz paylaştı! Gülşen'e selam çaktı

Çeçen lider Kadirov video paylaşıp Ukrayna'yı tehdit etti: Teslim olmazsanız bitiririz

Çeçen lider Kadirov video paylaşıp Ukrayna'yı tehdit etti: Teslim olmazsanız bitiririz

Rusya'ya gizli silah teslimatı!

Rusya'ya gizli silah teslimatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.