Tüm dünya merakla bekliyor! Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde çatışmalar devam ederken müzakerelerin sürdüğü haberleri de geliyor. Müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağının yanı sıra tüm dünyanın açıklamalarını merakla takip ettiği iki lider; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir görüşme yapıp yapmayacağı da tartışılıyor. Söz konusu görüşmeye ilişkin Kremlin'den önemli bir açıklama yapıldı.

"ABD VE UKRAYNA'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞME TALEBİ OLMADI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti.

Gazeteciler ayrıca, Batı medyasının önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa’da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden’ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti. Böyle bir ihtimalin olmadığını belirten Peskov, “Hayır, böyle bir girişim yok” dedi. (İHA)





