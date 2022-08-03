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  4. Tüm dünya takip ediyor! Havadan böyle görüntülendi... İlk tahıl gemisi 'Razoni' İstanbul Boğazı’ndan geçti

Tüm dünya takip ediyor! Havadan böyle görüntülendi... İlk tahıl gemisi 'Razoni' İstanbul Boğazı’ndan geçti

03.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya ilk tahıl gemisi ‘Razoni’nin yolculuğuna kilitlenmiş durumda. Müşterek Denetleme Timi’nin denetleme faaliyetinin tamamlanmasının ardından Lübnan’a gitmek üzere yola çıkan ve 27 bin ton mısır taşıyan ‘Razoni’ adlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamladı. Geminin boğazdan geçtiği tarihi anlar havadan görüntülendi.

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Ukrayna'dan hareket eden ilk tahıl gemisinin yolculuğu. Tüm dünyanın takip ettiği bu yolculukta yaşanan gelişmeler anbean izleniyor. Son olarak ilk tahıl gemisi 'Razoni' İstanbul Boğazı’ndan geçti. İşte detaylar...

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DENETİM TAMAMLANDI

Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, dün akşam saatlerinde İstanbul’da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti. Sabah saat 10.00 sıralarında ise Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan 20 kişilik heyet, inceleme yapmak üzere Sarıyer Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Limanı’ndan yola çıkarak gemiye ulaşmıştı. Heyet yaklaşık 2 saat süren denetiminin ardından gemiden ayrılmıştı.

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İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Sarıyer açıklarında kendine ayrılan bölgede bekleyen Razoni adlı gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçmek üzere yola çıkmıştı. 27 bin ton mısır taşıyan Razoni adlı ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Çanakkale Boğazı’na doğru yol almaya devam ediyor. Geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi dron ile görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna tahıl
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