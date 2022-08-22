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Tüm dünyada infiale yol açmıştı! Casus yazılım Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

22.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı dünyayı ayağa kaldırmıştı. Yazılımın kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Fakat şok bir gelişme yaşandı. NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Shalev Hulio'nun istifa ettiği bildirildi.

Tüm dünyada infiale yol açmıştı! Casus yazılım Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

İsrail'de casus yazılım Pegasus'u üreten şirket NSO Group'un CEO'su istifa etti. İsrail'in "The Times of Israel" gazetesinde yer alan haberde, "NSO Group, şirketin CEO'su Shalev Hulio'nun istifa ettiğini ve şirketin operasyon direktörü Yaron Shohat'ın geçici olarak Hulio'nun görevini yürüteceğini duyurdu." ifadelerine yer verildi.

"100 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARTILACAK"

Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan bir şirket yetkilisinin, NSO Group'un yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve bu çerçevede şirket çalışanlarının yüzde 13'ünü teşkil eden 100 çalışanın işten çıkarılacağını aktardığı kaydedildi.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde, 25 Ocak'ta yer alan haberde, şirketin Hulio'dan önceki CEO'su Asher Levy'in de istifa ettiği belirtilmişti.

casus yazılım

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PEGASUS CASUS YAZILIMI

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus yazılım NSO Group casus yazılım
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