Tüm dünyanın gözü onda! Karagül cilt problemlerini kökten çözüyor

Şanlıurfa Halfeti'de yetişen karagül görenleri kendine hayran bırakıyor. Az rastlanan bir renge sahip olan karagülün sadece görünüşü değil faydaları da ilgi çekiyor. Karagül hem kozmetik hem de sağlık sektöründe kullanılıyor. Son günlerde karagüle ilginin arttığını söyleyen Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, karagül mayasının cilde olan faydalarını araştırmaya devam ettiklerini belirtti. Ergül, karagül mayasının gözaltı morlukları ve şişliklerine iyi geldiğini vurgulayarak, mayanın daha bilinmeyen birçok olumlu etkisi olduğunun da altını çizdi.
Karagül mayasının birçok ülke tarafından talep edildiğini belirten Ergül, “Verimli Anadolu toprakları yıllar boyunca sayısız medeniyetin güzellik ve sağlık sırlarına hizmet etti. Karagül, bu sırların birçoğunu içinde barındırıyor. Biz de Anadolu topraklarındaki koku kültürünü araştıran Tiyrus Koku Uygarlığı olarak sadece Halfeti’de yetişen ve karagül bahçelerinden ele edilen karagül mayasının cilde olan faydalarını araştırmaya devam ediyoruz” dedi.
Karagül’ün Isparta gülünden daha zor yetiştiğini söyleyen Ergül, gülün yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında hasat verdiğini ve 5 ton gül yaprağı kullanılarak mayasının oluşturulduğunu belirtti.
Dünyanın özellikle doğal kozmetik sektörünün son günlerde karagül mayasında peşinde olduğunun altını çizen Bihter Türkan Ergül, karagül mayasının cilde sağladığı faydalarını şöyle sıraladı:
Cildimizde ve yüzümüzdeki ödememi atmaya yardımcı olur
Cilde parlaklık verir
Cilt sıkılaştırıcı özeliğine sahiptir
Yaşlanma belirtileri ile mücadele eder
Doğal bir tonik olması sebebi ile cilde faydalıdır
Mineral ve vitaminler konusunda oldukça zengindir
Yorgunluktan ve uykusuzluktan oluşan gözaltı morlukları ve şişliklerine iyi gelir
Cildin kaybettiği nemi hızlıca sağlar
Gün içinde hoş kokusu ile enerjimizi yükseltir
(DHA)
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