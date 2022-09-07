Tüm dünyanın gözü onda! Karagül cilt problemlerini kökten çözüyor

Şanlıurfa Halfeti'de yetişen karagül görenleri kendine hayran bırakıyor. Az rastlanan bir renge sahip olan karagülün sadece görünüşü değil faydaları da ilgi çekiyor. Karagül hem kozmetik hem de sağlık sektöründe kullanılıyor. Son günlerde karagüle ilginin arttığını söyleyen Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, karagül mayasının cilde olan faydalarını araştırmaya devam ettiklerini belirtti. Ergül, karagül mayasının gözaltı morlukları ve şişliklerine iyi geldiğini vurgulayarak, mayanın daha bilinmeyen birçok olumlu etkisi olduğunun da altını çizdi.

BİRÇOK ÜLKE KARAGÜL'Ü TALEP EDİYOR

Karagül mayasının birçok ülke tarafından talep edildiğini belirten Ergül, “Verimli Anadolu toprakları yıllar boyunca sayısız medeniyetin güzellik ve sağlık sırlarına hizmet etti. Karagül, bu sırların birçoğunu içinde barındırıyor. Biz de Anadolu topraklarındaki koku kültürünü araştıran Tiyrus Koku Uygarlığı olarak sadece Halfeti’de yetişen ve karagül bahçelerinden ele edilen karagül mayasının cilde olan faydalarını araştırmaya devam ediyoruz” dedi.

KARAGÜL ZOR YETİŞİYOR

Karagül’ün Isparta gülünden daha zor yetiştiğini söyleyen Ergül, gülün yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında hasat verdiğini ve 5 ton gül yaprağı kullanılarak mayasının oluşturulduğunu belirtti.

KARAGÜL'ÜN CİLDE FAYDALARI

Dünyanın özellikle doğal kozmetik sektörünün son günlerde karagül mayasında peşinde olduğunun altını çizen Bihter Türkan Ergül, karagül mayasının cilde sağladığı faydalarını şöyle sıraladı:

Cildimizde ve yüzümüzdeki ödememi atmaya yardımcı olur

Cilde parlaklık verir

Cilt sıkılaştırıcı özeliğine sahiptir

Yaşlanma belirtileri ile mücadele eder

Doğal bir tonik olması sebebi ile cilde faydalıdır

Mineral ve vitaminler konusunda oldukça zengindir

Yorgunluktan ve uykusuzluktan oluşan gözaltı morlukları ve şişliklerine iyi gelir

Cildin kaybettiği nemi hızlıca sağlar

Gün içinde hoş kokusu ile enerjimizi yükseltir

Nemli saçlarda kullanıldığında parlaklık verir.

(DHA)

