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Tüm dünyayı endişelendirmişti! H5N2 virüsünün salgın oluşturma tehlikesi var mı? Prof. Dr. Ceyhan açıkladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.06.2024 14:19
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün doğrulandığını duyurmuş, Meksika'dan gelen bu haber tüm dünyayı endişelendirmişti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Meksika’da ilk ölümü doğrulanan H5N2 virüsüne ilişkin, “Zaten bir salgın tehlikesi oluşturması için insandan insana bulaş özelliği kazanması lazım. İnsanlarda bir salgın oluşturma tehlikesi yok” dedi. İşte detaylar...

Tüm dünyayı endişelendirmişti! H5N2 virüsünün salgın oluşturma tehlikesi var mı? Prof. Dr. Ceyhan açıkladı

Covid-19 pandemisi hafızalardaki tazeliğini korurken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) korkutan bir virüs açıklaması geldi. DSÖ, A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün Meksika’da yaşandığını duyururken, yeni bir kuş gribi türünün 'halk sağlığına büyük etkisi' olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise Türkiye’de henüz H5N2 virüsünün hayvanlarda dahi bildirilmediğini ve endişe etmeye gerek olmadığını kaydetti.

Prof. Dr Ceyhan, Meksika’da gerçekleşen vakadan daha önce sadece kuşlarda ve diğer kanatlılarda hastalık yapan bir olarak bilinen H5N2 virüsünün daha önce Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa’da rapor edildiğini, Türkiye’de ise henüz görülmüş bir hayvan vakasının olmadığını kaydetti.

KUŞ GRİBİ KAYNAKLI İLK İNSAN ÖLÜMÜ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

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DSÖ’den yapılan açıklamada Mexico City’de ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki bir hastanın 24 Nisan’da hayatını kaybettiği belirtilirken, vakanın kuş gribinin A(H5N2) varyantından kaynaklanan laboratuvar ortamında doğrulanmış ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

"BİZLERE DAHA ÇOK KÜMES HAYVANLARINDAN BULAŞIYOR"

H5N2 virüsünün göçmen kuşlar tarafından taşındığını ve fazla bulaşma özelliği olan bir hastalık olduğunu belirten Ceyhan, “Göçmen kuşlar yaz aylarını Sibirya'da, kış aylarını Afrika'da, Orta Doğu'da ve Asya'da geçiriyorlar. Türkiye bunların yol güzergahında olan bir ülke ve dolayısıyla bunlar su ihtiyaçlarını gidermek için Türkiye'de belli alanlara konuyorlar. Özellikle o alanlarda biz bunlara yakın kümes hayvanları besliyor isek, onlara gelip onların yemini yemek isterken bulaştırabiliyorlar. Bizlere daha çok bu kümes hayvanlarından bulaşıyor” diye konuştu.

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Ceyhan, hindilerden kaynaklı Amerika Birleşik Devletleri’nde ve yine kümes hayvanlarından dolayı Meksika’da H5N2 virüsünün daha önce salgın haline geldiğine dikkati çekti.

"VİRÜSÜ NEREDEN ALDIĞI HENÜZ DAHA ORTAYA KONULABİLMİŞ DEĞİL"

COvid mikrop virüs

Meksika’da hayatını kaybeden 59 yaşındaki hastanın ilk bilinen H5N2 vakası olduğunu kaydederek, “59 yaşında ama ciddi sağlık problemleri olan bir hasta. Hastanede bir grip tablosuyla ölüyor fakat yatışından 3 hafta sonra ki grip vakalarında kuluçka süresi genellikle 3 hafta kadar uzanır. Dolayısıyla hayvanlarda görülenle bilinen bir bağlantısı yok ama nereden aldığı henüz daha ortaya konulabilmiş değil. 24 Nisan’da ölüyor ancak virüsün araştırmaları, Dünya Sağlık Örgütü'nde bunun doğrulanması geçtiğimiz haftayı buldu ve dolayısıyla yeni yayınlandı” dedi.

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H5N2 virüsünde henüz insandan insana bulaşma gösterilmediği için insanlara sadece kümes hayvanlarından ya da bazen sığırlardan bulaşma olabileceğini kaydeden Ceyhan, bu sebeple insanda büyük salgın oluşturmayacağını ve tek tük vakalar şeklinde görüldüğünü sözlerine ekledi.

"İNSANLARDA BİR SALGIN OLUŞTURMA TEHLİKESİ YOK"

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Ceyhan, Türkiye’de henüz H5N2 virüsünün hayvanlarda dahi bildirilmediğini belirterek, “Zaten bir salgın tehlikesi oluşturması için insandan insana bulaş özelliği kazanması lazım. Şu anda insandan insana bulaşabilen 3 virüs var. 2 tanesi H3N2 ve H1N1 dediğimiz A, bir de B virüsü var. Bunların dışındakileri hayvanlarda gösteriliyor ama insanlarda bir salgın oluşturma tehlikesi yok. O yüzden telaşlanmamak lazım” ifadelerini kullandı. (İHA)

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influenza kuş gribi salgın
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