Tüm görünümünüzü mahveden 9 güzellik hatası! Yapmadan önce tekrar düşünün

Makyaj, kıyafet, saç ve kaş stilini değiştirmek neredeyse estetik olmuşsunuz gibi bir değişim yaratabiliyor. Kendi yüz şeklimize ve yaşımıza uygun olacak teknikleri bulmak genç ve dinamik bir görünüm sağlıyor. Ancak profesyonel makyaj sanatçılarına ve stilistlere göre, bazı makyaj ve saç stilleri görünüşümüzü gerçekten mahvedebiliyor. Olumlu Bak'ın içeriğinde her alan bu güzellik hatalarından uzaklaşmak gerekiyor.

1-AŞIRI İNCE KAŞLAR

Bazı kadınlar, Lily Collins'inkiler gibi dolgun, gür kaşlara sahiptir. Doğal olarak ince kaşlara sahip olanlar için makyaj sanatçıları kaş kalemi kullanılmasını önerir. Bazı insanlar genellikle dar kaşları yaşlılıkla ilişkilendirirken, kalın kaşlar gençliğin bir işaretidir.

2-KALIN EYELİNER

Makyaj sanatçıları, özellikle alt kirpiklerinizin altına kalın göz kalemi uygulamaktan kaçınmanızı önerir. Aksi takdirde göz çevresindeki koyu halkaları ve kırışıklıkları ön plana çıkarabilirsiniz . Aynı zamanda eyeliner doğru sürülürse bu lifting etkisi yaratabilir. Eyeliner'ı sadece üst kirpikler boyunca ve gözlerin köşelerinde kullanmanız önerilir. Çizgiyi biraz bulaştırırsanız, bu size daha yumuşak bir görünüm verebilir.

3-MAT RUJ

Bu aralar çok moda olan mat rujlar oldukça aldatıcı olabiliyor. Gerçek şu ki, dudaklar parlaklıktan ve "sululuktan" mahrum kaldığında, yüz daha olgun görünebilir.

4-PARLAK ALLIK

Doğal, genç, pürüzsüz bir görünüm her zaman harika bir yoldur. Bu nedenle, çok parlak veya ışıltılı bir bitişe sahip bir renk seçerek aşırıya kaçmamak önemlidir. Ve kurulabilir bir krem allık, bir renk ve canlılık dokunuşu eklemenin en kolay yoludur.

5-DÜZ SAÇ

Kuaförlere göre , düz teller ve küt uçlar yüzünüzün "ağır" görünmesine ve yüz hatlarınızın sarkmasına neden olabilir. Aynı zamanda, uzun katmanlar, yumuşak hacim ve bol hareket, yüzünüzü çerçevelemeye ve sert çizgileri yumuşatmaya yardımcı olacaktır.

6-KOYU VE SOĞUK SAÇ TONLARI

Bu soğuk saç tonları cildinizdeki gri, küllü tonları ortaya çıkarabilir. Kuaförler , özellikle yüzünüzü çerçeveleyen saç telleri için sıcak tonları tercih etmenizi önerir . Bu, cildinizi aydınlatacak ve daha uyanık görünmenizi sağlayacaktır.

7-DOĞAL GÖRÜNMEYEN KİRPİKLER

Doğal görünümlü takma kirpikler güzellik trendlerinden biridir . Süper uzun, kalın kirpiklere sahip bebek benzeri gözler artık moda değil. Profesyonel bir teknisyen, yüzünüzün ve gözlerinizin şekline uygun uzantıları seçebilir.

8-ÇOK KOYU RUJ

Koyu, kalın dudaklar her zaman dikkat çeker. Ancak bu aynı zamanda ağzınızın etrafındaki kırışıklıklara, dişlere, çene çizgisine ve sivilcelere de dikkat çektiğiniz anlamına gelir. Öte yandan, nötr bir pembe ruj, tüm cilt tonlarını yumuşatabilir ve yüzünüzü aydınlatabilir.

9-TENİNİZE UYMAYAN FONDÖTEN

Stilistler fondöteninizin rengini seçerken ön kolunuzun iç kısmındaki damarların rengine bakmanızı tavsiye ediyor . Mavimsi görünüyorlarsa daha soğuk alt tonlu, yeşilimsi görünüyorlarsa daha sıcak makyaj tonlarını tercih edebilirsiniz.

Renk türünüzü tanımlamanın bir başka yolu da altın mı yoksa gümüş takıların mı size daha çok yakıştığını hatırlamaktır. Gümüş ise tipiniz havalı, altın ise sıcaktır. Altın ve gümüş size eşit derecede yakışıyorsa, tipiniz nötrdür. Çoğu fondöten markasının ambalajında ​​“W” (sıcak), “C” (soğuk) veya “N” (nötr) harfleri bulunur, bu nedenle alışveriş yaparken buna dikkat edin.



