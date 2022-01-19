Tüm gün tüm yükü taşıyan ayakları şımartmak için kullanabileceğiniz ürünler ve bakım önerileri

Ayak bakımı aslında son derece kapsamlı bir olay. Parmaklardan tırnaklara, topuklardan tabana kadar her detayı kapsıyor. Dolayısıyla bakım konusunda da bir hayli seçenek mevcut. Bu nedenle ürün seçerken yapmanız gereken tek şey, ayağınızın neye ihtiyacı olduğunu belirleyip, bu kapsamda seçim yapmak! Eğer ayak bakımı için ürün arayışındaysanız yazımızı inceleyebilir, ihtiyacınız olan ürünlere tek tıkla ve güvenle sahip olabilirsiniz.

Ayaklarınızın yumuşacık olmasını sağlayacak bakım önerileri

Gün boyu ayakların üzerlerine yük biniyor. Hal böyle olunca çatlama, kuruma veya soyulma gibi sorunlar baş gösteriyor. Bu nedenle düzenli bir şekilde ayak bakımı yapmak fazlasıyla önemli.

Ayaklarınızı sık sık uygun bir nemlendirici ile nemlendirin.

Mutlaka düzenli olarak maske uygulaması yapın.

Gece ve gündüz bakım rutini oluşturun.

Sık sık yıkayın ve iyice kurulayın.

Her gün aynı ayakkabıyı giymek hem koku hem sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle her gün farklı ayakkabılar giyin.

Çorabınızı sık sık değiştirin.

1. Fusswohl Ayak Köpük'ü ile masaj etkisi!

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Özellikle ayaklarınızda kuruma hatta çok kuruma sorunu varsa Fusswohl Ayak Bakım Köpük'ü tam da size göre! Eşsiz formülü sayesinde ayaklarınızda adeta masaj etkisi yaratır. Ürün, badem, jojoba ve ayçiçeği yağı gibi son derece faydalı bir içeriğe sahip. Shea yağının yer aldığı formülü, nemin cilde hapsedilmesini sağlar. Aynı zamanda besleyici ve yumuşatıcı etkileri de var. Köpüksü yapısıyla cilt tarafından kısa süre içinde emilir. Böylece herhangi bir rahatsızlık hissi oluşmaz. Her kullanımdan önce çalkalayıp dik bir biçimde ayaklarınıza sıkabilirsiniz.

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2. Miracle Peeling Maskesi ile yumuşacık ayaklara merhaba!

Ayak kuruması en sık karşılaşılan sorunlar arasında. Miracle Peeling Maske sayesinde cildiniz ihtiyacı olan neme rahatlıkla kavuşur. Özel formülü derinlemesine bakım yaparak ayaklarınızın yumuşacık olmasını sağlar. Üstelik cildinizin yenilenmesine de yardımcı olur. Çorap şeklinde dizayn edildiği için uygulaması da son derece basit. Çorapların içine peelingi ekleyin ve 1 saat bekleyin. 3 gün içinde ayaklarınızda soyulma başlar ve 1-2 hafta içinde ölü derilerden tamamen kurtulabilirsiniz.

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3. Hem deodorant hem krem: Lavilin Foot Krem

"Hiç kremde deodorant etkisi olur mu?" demeyin! Oluyor işte! Üstelik tek uygulamayla 7 gün etkili bir ürün. İçeriğinde yer alan deodorant etkisi, ter kokularının önüne geçer. Bu sayede cildinizin ferahlamasını sağlar. Aynı zamanda vücudun doğal dengesini de korumayı başarır. Alüminyum ve paraben gibi maddeler içermez. Suya dayanıklı olması, ürünün en büyük avantajları arasında. Yüzme ya da terletecek spor aktivitelerinde dahi etkilerini görebilirsiniz. Üstelik ter kokusunu önler ancak terlemenize engel olmaz.

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4. Nasır ve çatlak sorununuz mu var? Dermanınız Marie Claire Jel'de!

Nasır ve çatlak sorunu adeta ayakların kabusu gibi. Kötü görünüm, nahoş koku ve bunların yanındaki rahatsızlık hissi zaten ayrı bir dünya. Neyse ki bu problem de çözümsüz değil. Marie Claire Nasır ve Topuk Çatlağı Giderici Jel ile sağlıklı ayaklara kısa süre içerisinde kavuşabilirsiniz. Ürün içeriğinde yer alan özel ajanlar, besleyici bir etki sunar. Aynı zamanda cilde de daha rahat nüfuz etmesini sağlar. Ürünü düzenli şekilde kullandığınız zaman hem nasır hem çatlaktan kurtulmanız mümkün.

Nasırlara ve çatlaklara karşı derman niteliğindeki ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

5. Norveç formülünün ayaklarınıza etkisini Neutrogena Maske ile görmeye hazır olun!

Eğer kuru cilt yapısına sahipseniz ayaklarınızı nemlendirmek son derece önemli. Kuru ciltlerde yaşanan sorun, ayaklarda da görülebilir. Neutrogena Ayak Maskesi ile cildinizi gün boyu nemlendirebilirsiniz. Ürün, 48 saate kadar koruma ve yumuşaklık sunar. Ayağınıza geçirerek uygulayacağınız maske, çorap görüntüsüyle de dikkat çeker. Düzenli kullanımlarda gözle görülür biçimde pürüzsüz bir cilt elde etmeniz mümkün. Formülünde yer alan gliserin, onarım konusunda son derece faydalı.

Daha ilk kullanımda etkilerini göstermeye başlayan mucizevi Neutrogena Norveç Formüllü Ayak Maskesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

6. Yorgunluğunuzu azaltacak Akileine Ayak Spreyi

Evde ya da iş yerinde fark etmeksizin ayaklar gün içinde yorulabilir. Ancak vücudunuzun dinç olması için ayaklara önem vermek gerekir. Akileine Intense Freshness özellikle ayaklarında yanma gibi sorunlar yaşayan kişiler için biçilmiş kaftan. Hem ayakları hem ayak bileklerini rahatlatır. Bir yandan da cildini onarıp korur. Ayak tabanından başlayarak dizlerinize kadar gün içinde birkaç kere uygulayabilirsiniz. Herhangi bir alerji oluşturmaz. Üstelik çorap üzerinden de uygulamak mümkün. Bu konforlu ürünü denemek için acele edin!

Akileine Ayak Spreyi'nin "Vay be!" dedirten etkilerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Kötü kokulara "Elveda" demek için Lapitak en doğru seçim!

Özellikle çalışan ve bütün gün ayakta olan kişilerin en sık yaşadığı sorun, ayak kokusu. Bazen ayakkabı değiştirmek ve yıkamak dahi yeterli olmayabilir. Kendinizi geçici sonuçlar için yormak yerine kesin çözüm niteliğinde bir ürün denemeye ne dersiniz? Lapitak Ayak Spreyi size mis gibi kokan ayaklar vadediyor. İçeriğinde yer alan çay ağacı yağı gibi özel maddeler, koku sorununun giderilmesi noktasında büyük rol oynar. Aynı zamanda üre ve gliserin desteği sayesinde nemlendirici etkiler de sunar. Yani tek bir ürünle hem bakım yapıp hem kötü kokudan kurtulabilirsiniz. Daha ne olsun!

Yumuşak ve mis kokulu ayaklara kavuşmanıza yardım edecek Lapitak Ayak Spreyi'ni satın almak için tıklayabilirsiniz.

8. Lavanta formüllü Avon Gece Ayak Bakım Kremi'ni deneyin

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Ayak bakımının sadece gündüz yapıldığını mı zannediyordunuz? Öyleyse yanıldınız! Çünkü ayak bakımı sadece gündüz yapılmaz. Hatta geceleri yapmak ekstra fayda sağlar. Avon Lavanta Özlü Gece Bakım Kremi, tüm cilt tiplerinin kullanıma uygun. Yatmadan önce sürdüğünüzde gece boyunca ayaklarınızı nemlendirir. Kremi temiz cilde sürmeniz gerektiği için uygulama öncesinde ayaklarınızı güzelce yıkayıp kurutun. Sonra kremi sürüp güzelce yedirin. İşte bu kadar!

Gece ayak bakım rutininize Avon Lavanta Özlü Gece Bakım Kremi'ni eklemek için buraya tıklayın.

9. Ayaklarınızda CeraVe rüzgarı esecek!

Eğer çatlamış ve sertleşmiş ayaklarınız varsa hiç üzülmeyin. CeraVe Ayak Kremi ile pürüzsüz ayaklara kavuşmak mümkün. Üstelik oldukça kısa bir sürede. Ürün, özellikle kuru ve hassas cilt tipine sahip kişiler için son derece avantajlı. Sabah ve akşam düzenli bir şekilde uyguladığınız zaman etkilerini kısa sürede görebilirsiniz. Hızlı biçimde etki eden kadife dokusu, cildin yenilenmesine yardım eder. İçeriğindeki hyalüronik asit sayesinde yoğun nemlendirme sağlar. Peeling etkisi ise tam anlamıyla rahatlatıcı etki sunar.

Nemli ve pürüzsüz ayaklar vadeden CeraVe Ayak Kremi'ni buradan inceleyebilirsiniz.

