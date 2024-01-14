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  4. Tüm Türkiye'yi kahkahaya boğmuştu! 'Zavadanak Bekir' siyasete atıldı

Tüm Türkiye'yi kahkahaya boğmuştu! 'Zavadanak Bekir' siyasete atıldı

14.01.2024 12:21 | Son Güncelleme:
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Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası söylediği ‘zavadanak çarptı’ sözleriyle Türkiye’yi kahkahaya boğan Bekir Varol, muhtar adayı olduğunu açıkladı. Sosyal medya fenomeni haline gelen 'Zavadanak Bekir', "Köyümün yol, su, elektrik gibi problemlerini zavadanak çözüme kavuşturacağım. Sandığa geleceksiniz. Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz” dedi.

Antalya Manavgat’ta 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaza sırasında diğer araç sürücüsüne "Coronadan mı kaçıyordun", trafik polisine de "Zavadanak çarptı" sözleriyle sosyal medyada gündem olan Bekir Varol, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesinden muhtar adayı olduğunu açıkladı.

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'OYLARINIZI ZAVADANAK KULLANACAKSINIZ'

Bekir Varol “Ben anamın köyü olan Seydiler’den muhtarlığa aday olma kararı aldım. Şu an elimdeki sosyal medya gücünü de kullanarak köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım. Seydiler’in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerimden destek bekliyorum. Sandığa geleceksiniz. Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz” dedi.

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İHA

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antalya
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