HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüm Türkiye'yi korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar... 'Yıllardır böylesi görülmedi'

Tüm Türkiye'yi korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar... 'Yıllardır böylesi görülmedi'

14.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kar ne zaman yağacak?" sorusuna herkes yanıt aramaya devam ediyor. Kuraklık ve su sıkıntısı gibi endişeler nedeniyle kar yağışının beklendiği son dönemde hava durumundaki gidişat tedirgin edici. Ülkenin farklı bölgelerinden dikkat çeken manzaralar gelirken son olarak Kızılırmak'taki durum tüm Türkiye'yi korkuttu. Türkiye'nin en uzun nehrinde su seviyesi büyük ölçüde azaldı. Nehir yatağında adacıklar ortaya çıktı. Durumla ilgili "Kaç yıldır böyle bir kuraklık görülmedi" denildi.

Tüm Türkiye'yi korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar... 'Yıllardır böylesi görülmedi'

Kış aylarına girilmesiyle birlikte hem hava sıcaklıklarındaki durum hem de yağış miktarları herkesi endişelendirmeye başladı. "Kar ne zaman yağacak?" sorusu halen sorulmaya devam ederken kuraklık tehdidi de korkutuyor. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen ürkütücü manzaralar ise bu korkunun haklı olabileceğine işaret ediyor. Son tedirgin eden tablo ise Kızılırmak nehrinden geldi. İşte detaylar...

AW803524_06

KURAKLIK SORUNU BAŞ GÖSTERDİ! SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kuraklık tehditliyle karşı karşıya kaldı. Kış mevsiminde yeterli yağış miktarının olmamasından dolayı bölgede kuraklık sorunu baş gösteriyor. İç Anadolu'nun en doğusundaki Sivas ilinin İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düştü.

AW803524_02

ADACIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Bin 355 kilometre uzunluğundaki ırmakta su seviyesinin gözle görülür oranda azalmasıyla adacıklar ortaya çıktı. Suyun çekildiği Kızılırmak nehri "dron" ile havadan görüntülendi. Yahşihan ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların olmamasından dolayı bölgede kuraklık yaşandığını söyledi.

AW803524_03

"KAÇ YILDIR BÖYLE BİR KURAKLIK GÖRÜLMEDİ"

Son yılların en büyük kuraklığını yaşadıklarını belirten Durmuş, "Kırıkkale Yahşihan ilçesi Kızılırmak vadisindeyiz. Maalesef bu yıl müthiş bir kuraklık var. Irmağın debisi de iyice düştü. Kaç yıldır böyle bir kuraklık görülmedi. Evden eve gidilmeyecek kadar kar kış olması lazım. Türkiye gerçekten kuraklıkla baş başa yüz yüze. Allah yardım etsin zor durumdayız" dedi.

AW803524_04

"KISACA BUNUN ADI KURAKLIK"

Kızılırmak suyunun azaldığını anlatan Durmuş, "Irmağın durumu gözüküyor. Müthiş bir sıkıntı var, kuraklık var bölgede. Çok zordayız; ülke olarak, bölge olarak, kar yağmama gibi durumla karşı karşıyayız. Sivas'ın dağlarından toplanarak beslene beslene çoğalıyor. Burası Kızılırmak, ama suyu azaldı. Beslenmeyince, su akmayınca, çoğalmayınca, birikmeyince debisi de maalesef bu durumda. Kısaca bunun adı kuraklık" diye konuştu.

AW803524_05

"ALLAH YARDIM ETSİN"

10 yıl öncesine kadar yağışların çok olduğunu ifade eden Durmuş, "Son 10-15 yıl önce o kadar yağış o kadar mükemmel olurdu ki. Doğu Anadolu'da kar etkili değil. Kars'ta, Erzurum'da, Van'da görüyoruz ama etkili ve sürekli yağış maalesef yok. Ülke olarak dünya olarak büyük bir kuraklık var. Allah yardım etsin diyorum, inşallah düzelir" şeklinde konuştu. (İHA)

AW803524_07

Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi! Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!

AW803524_08

AW803524_09

AW803524_10

AW803524_01

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildiMSB: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindiAtatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi
Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu!Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu!
Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak kuraklık nehir

En Çok Okunan Haberler

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!

Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!

Ele geçirdiklerini açıklamışlardı! Gece saatlerinde duyurdu: En kalabalık kuvvetlerini...

Ele geçirdiklerini açıklamışlardı! Gece saatlerinde duyurdu: En kalabalık kuvvetlerini...

VIP masa cinayetinde yeni gelişme! Hakimlere soruşturma: 'Ne zaman sevişiyoruz'

VIP masa cinayetinde yeni gelişme! Hakimlere soruşturma: 'Ne zaman sevişiyoruz'

Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!

Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.