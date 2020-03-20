HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tüm zamanların en çok konuşulan konusu koronavirüs salgını oldu

Tüm zamanların en çok konuşulan konusu koronavirüs salgını oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2020 09:52 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, medya takip kurumu Ajans Press’in araştırmasına göre tüm zamanların en çok konuşulan başlığı oldu.

Tüm zamanların en çok konuşulan konusu koronavirüs salgını oldu

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, her geçen gün etkisini artırmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 237 bin 996’ya ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 819 oldu. Virüs, Türkiye ve dünyada son yılların en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.

TELEVİZYONDA 40 BİNİN ÜZERİNDE HABER

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı oldu.

Ajans Press’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 11 Mart’tan bugüne kadar koronavirüs hakkında yazılı basına 49 bin 813 haber yansıdı, gazete ve dergiler neredeyse her sayfasında Covid-19 salgınına yer verdi. İnternet sitelerinde 140 binin üzerinde haber yansıması tespit edilirken, televizyon kanallarında 40 binin üzerinde haber çıkışı görüldü. Sosyal medya ise günlerdir koronavirüsü konuşuyor, salgın hakkında iki buçuk milyona yakın ileti tespit edildi.

İŞTE EN ÇOK KONUŞULAN KELİMELER

Türkiye’de Covid-19 salgınının ardından en çok konuşulan kelimeler ise sırasıyla stok, tuvalet kâğıdı, maske, umre, yarasa, kolonya, eldiven, AVM, dezenfektan ve makarna oldu. Küresel krize neden olan Covid-19 salgını Çin’in ardından en çok Avrupa Kıtasında etkili oldu. Salgının merkez konumu haline gelen Avrupa’da en fazla ölüm İtalya’da yaşanıyor. Ölümlü vaka sayısında başı çeken ülkeler ise İtalya, Çin, İran, İspanya, Fransa, Güney Kore, İngiltere, ABD, Hollanda, İsviçre ve Japonya oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Koronavirüs kadar tehlikeli! Hafife almayın...Koronavirüs kadar tehlikeli! Hafife almayın...
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık koronavirüs koronavirüs beslenme koronavirüs korunma

En Çok Okunan Haberler

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Kaliforniya'da 40 milyon insana 'evde kalın' emri

Kaliforniya'da 40 milyon insana 'evde kalın' emri

Nusret Gökçe telefon numarasını paylaştı! Binlerce arama geldi

Nusret Gökçe telefon numarasını paylaştı! Binlerce arama geldi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

İlginizi Çekebilir

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli'

Koronavirüs kadar tehlikeli! Hafife almayın...

Bilim Kurulu Üyesi Akçay: 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için yeterli kanıt yok

Bilim kurulu üyesi açıkladı: Yeterli kanıt yok!

Rize'de başladı! Eczanelerde koranavirüse karşı ’sosyal mesafe şeridi’

Eczaneye giren bu manzarayla karşılaştı!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Koronavirüse karşı psikolojimizi nasıl koruyacağız?

Koronavirüs psikolojinizi bozmasın!

Tansiyon sandığınız şey ciddi göz hastalıklarının habercisi olabilir!

Göz önünde sinek uçuşmaları yaşıyorsanız dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.