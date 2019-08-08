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Tunç çağına ait batıkta, kazı çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:04 | Son Güncelleme

Antalya'da tunç çağına ait olduğunu belirtilen 3 bin 600 yıllık batıkta, Türk ve yabancı bilim insanları kazı çalışması gerçekleştiriyor - Kazı çalışmaları sırasında bir ahtapotun sürekli arkeologların yanında durması renkli görüntüler oluşturdu - Vali Münir Karaloğlu: - "Kazıdan elde ettiğimiz eserlere göre, burası dünyanın bilinen en eski ticari batığı"

Antalya'nın Kemer ilçesindeki tunç çağına ait olduğu belirtilen 3 bin 600 yıllık gemide kazı çalışmalarına başlandı.

Kentin batı kıyılarında tespit edilen batıkta, Uluslararası Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Texas A&M Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinden katılan uzmanlar, Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde, Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında kazı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Vali Münir Karaloğlu, su altı kazı çalışmasını gerçekleştiren ekibi teknelerinde ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Batıktan çıkarılan tarihi eserleri inceleyen Karaloğlu, batığı "Su altının Göbeklitepesi" olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

"Kazıdan elde ettiğimiz eserlere göre, burası dünyanın bilinen en eski ticari batığı." diyen Karaloğlu, daha önce de en eski ticari batığın yine batı Antalya'da, Kaş Uluburun'da bulunduğunu hatırlattı.

Uluburun'daki kazıların tamamlandığını belirten Karaloğlu, "Oradan çıkan eserler Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu batığımız yaklaşık Uluburun'daki batığımızdan 200 yıl daha eski bir ticari batık. Biz ilk açıklamayı yaptığımızda yaklaşık bir buçuk ton bakır levhaların olduğunu söylemiştik ama bugün aldığımız haberlere göre bu rakamın kazılarla daha da büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Belki iki katına çıkabileceğini hocalarımız söylüyor." diye konuştu.

Antalya sahillerinde bulunan su altı değerlerinin bir su altı ve arkeoloji müzesinde sergilenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, turizme de katkı sunması için Kemer'de bir su altı arkeoloji müzesi oluşturmak istediklerini bildirdi.

En eski iki batığın birbirine yakın bölgelerde bulunmasının tesadüf olmadığına işaret eden Karaloğlu, "Medeniyetin bu bölgeden dünyaya yayıldığının en büyük kanıtıdır. Bölgede yapılacak su altı arkeoloji müzesi insanlık tarihi bakımından da çok değerli olacak." dedi.

- "Çalışmalara ahtapotlar da eşlik ediyor"

Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz ise Akdeniz kıyılarında arkeolojik su altı araştırması yaptıklarını belirterek, "Kazıda su altında yaşayan birçok canlı çalışmalarımızda bize eşlik ediyor. Bir ahtapot, sürekli arkeologlarımızın yanında duruyor, hiç rahatsız olmadan bekliyor." dedi.

Oxford Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Bölümünden Dr. Linda Hulin de Suriye-Mısır arasındaki ticareti gösteren yazılı kaynakların ve Kaş yakınlarında bulunan Uluburun batığının uluslararası ticaretin kanıtları arasında yer aldığını söyledi.

"Genç Tunç Çağında büyük imparatorlar arasındaki ilişkileri gösteren en erken batık olması itibarıyla Kemer'deki batık son derece önemlidir. Burası aynı zamanda bakır ticaretini de göstermektedir." diyen Hulin, söz konusu batığı dünyanın en erken ticaret gemisi batığı olarak nitelendirdiklerini vurguladı.

Türkiye Otelciler Federasyon Başkanı Osman Ayık ise dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzesinin Kemer'de kurulacak olmasının turizm açısında da önemli olduğunu kaydetti.

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